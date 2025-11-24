تتجه الأنظار الثلاثاء إلى ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن حيث القمة المرتقبة بين تشلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني الساعيين إلى تأكيد انتفاضتهما المحلية قاريا، عندما يلتقيان في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويخوض الجار اللندني الآخر أرسنال قمة نارية على أرضه أمام شريكه في صدارة المسابقة القارية بايرن ميونخ الأربعاء، وهما الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الخسارة حتى الآن الى جانب إنتر الإيطالي، وصيف بطل الموسم الماضي والذي تنتظره بدوره مواجهة صعبة في اليوم ذاته امام مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد تشلسي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة وتشلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

وتنطلق صافرة البداية الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت السعودية وقطر، منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة ضد تشلسي بدوري أبطال أوروبا

beIN SPORTS 1 HD

ويتقاسم تشلسي وبرشلونة المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط لكل منهما مع أفضلية فارق الأهداف للنادي الكتالوني، وهما يدخلان القمة على وقع سقوطهما المخيب في فخ التعادل في الجولة الرابعة: تشلسي أمام مع مضيفه قره باغ الأذربيجاني 2-2، وبرشلونة مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 3-3.

وخسر الفريق اللندني مباراة واحدة فقط من آخر 7 مباريات على أرضه ضد برشلونة في مسابقات الاتحاد الأوروبي (4 انتصارات وتعادلان).

ويعول برشلونة على قوته الهجومية الضاربة بقيادة نجمه الواعد لامين جمال. وشهدت المباريات العشرون الأخيرة لبرشلونة في دوري الأبطال تسجيل 96 هدفا، بمعدل 4.8 أهداف في المباراة الواحدة.

المواجهات السابقة

ورغم أن برشلونة تغلّب على تشلسي في آخر معركة بين الناديين بنتيجة 3-0 في دور الـ16 في موسم 2017-2018 – إلا أن البلوغرانا فاز مرة واحدة فقط من زياراته السبع السابقة إلى ستامفورد بريدج، حيث انتصر 2-1 2005-2006.

تشكيلة تشلسي المحتملة ضد برشلونة

سانشيز؛ جيمس، أدارابيويو، تشالوبا، كوكوريلا؛ كايسيدو، فرنانديز؛ نيتو، بيدرو، غارناتشو؛ ديلاب.

تشكيلة برشلونة المحتملة ضد تشلسي

غارسيا؛ كوندي، إيريك غارسيا، كوبارسي، بالدي؛ كاسادو، دي يونغ؛ لامين جمال، لوبيز، توريس؛ ليفاندوفسكي.