موعد مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي بأبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2025-2026 (مجموعة الغرب)، والقنوات الناقلة للمباراة.

ويتصدر الهلال مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، فيما يحتل الشرطة المركز الـ11 (قبل الأخير) بالمجموعة بنقطة وحيدة.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد الشرطة العراقي بأبطال آسيا

تقام مباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي غدا الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب المملكة آرينا في الرياض.

وتبدأ المباراة الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة (20:15 بتوقيت القاهرة).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والشرطة العراقي بأبطال آسيا

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

إنزاغي: ترتيب الشرطة لا يعكس مستواه

يعتقد سيموني إنزاغي مدرب الهلال السعودي أن المستوى الذي يقدمه الشرطة العراقي يجعله يستحق عددا أكبر من النقاط التي حققها في دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك في تصريحات للمدرب الإيطالي قبل مواجهة الفريقين.

وحصد الشرطة نقطة واحدة من 4 مباريات ضمن مجموعة الغرب بعدما تعادل مع ضيفه السد القطري في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري.

وقال إنزاغي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نعلم أن الشرطة لديه نقطة واحدة، ولكن بعد اطلاعي على مبارياته السابقة أعتقد أنه كان يستحق نقاطا أكثر مقارنة بمستواه".

وشدد المدرب الإيطالي على أهمية الفوز وسط جماهيره في مباراة الغد لضمان الاستمرار في الصدارة. ولدى الهلال 12 نقطة بعد انطلاقة مثالية محققا العلامة الكاملة في 4 مباريات للمسابقة الأبرز للأندية في آسيا.

وأشار إنزاغي إلى أن إدارة الهلال تعمل الآن على تمديد عقد لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز (28 عاما).

وقال "هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الإدارة، وتعمل على إنهاء هذا الأمر. نيفيز يقدم أداء مميزا. أعرفه من قبل تدريبي للهلال، وعندما عملت معه تأكدت أنه من أبرز اللاعبين الذين أضعهم في القمة".

وينتهي عقد نيفيز، الذي سجل 13 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 105 مباريات مع الهلال، بنهاية الموسم.