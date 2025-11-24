تُحسم الثلاثاء والأربعاء هوية المنتخبات الـ7 المتأهلة عبر التصفيات إلى كأس العرب 2025 بكرة القدم والتي تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليا بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتستضيف قطر التي احتضنت عام 2022 المونديال الأخير، 7 مباريات للمنتخبات الـ14 الأدنى تصنيفا، على مدى يومين، وينضم الفائزون إلى 9 منتخبات تأهلت تلقائيا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تشكيلة العراق بكأس العرب 2025

تشكيلة العراق بكأس العرب 2025 list 2 of 2 "جحا".. التعويذة الرسمية لكأس العرب 2025 end of list

وكانت قطر استضافت نسخة 2021 كبروفة لأول مونديال يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر الرديف على حساب تونس 2-0 بعد التمديد.

وينضم الفائز من مواجهتي سوريا مع جنوب السودان، وفلسطين مع ليبيا إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس.

ونظرا لالتزام عدد من اللاعبين المحترفين مع أنديتهم ولأن البطولة تقام خارج أيام الاتحاد الدولي (فيفا)، سيغيب عن منتخب سوريا عدد من اللاعبين أبرزهم بابلو صباغ ومحمد عثمان وأيهم اوسو، إضافة إلى عمر خربين والحارس إلياس هدايا على أن ينضما لصفوف "نسور قاسيون" في حال التأهل لدور المجموعات.

وعشية مباراة ليبيا مع فلسطين، قال السنغالي أليو سيسيه مدرب ليبيا -في مؤتمر صحفي- إن "ليبيا تحاول بناء فريق بأهداف محددة، أبرزها تخطي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. لبناء فريق يجب أن نتدرب بجهد ونخوض أكبر عدد من المباريات، وهذه البطولة ستمنحنا هذه الفرصة".

بدوره، قال لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان "بعد تصفيات كأس العالم انصبت كل استعداداتنا على مباراة ليبيا. هدفنا دائما أن تكون فلسطين حاضرة في كل المحافل".

ظروف يمنية صعبة

ويلعب الفائز من مواجهتي عمان مع الصومال، وجزر القمر مع اليمن في المجموعة الثانية التي تضم المغرب والسعودية.

إعلان

ورغم التحديات التي يواجهها، يظهر منتخب اليمن في فترة مميزة وجاء فوزه الكبير على بوتان 7-1 ليصبح على بُعد فوز واحد من التأهل إلى كأس آسيا 2027، وهي بطولة لم يشارك فيها سوى مرة واحدة من قبل.

شوف |

بوتا عمار سيدي عمار لاعب منتخب موريتانيا يتحدث قبل مواجهة الكويت غدا في تصفيات كأس العرب #قطر2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/F5Zryizg05 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 24, 2025

وقال لاعبه هارون الزبيدي لموقع فيفا قبل مواجهة جزر القمر التي يدربها لاعب مرسيليا الفرنسي السابق حمادة جمباي "لا يوجد دوري محترف حاليا في اليمن، وبالتالي هذه فرصة كبيرة لعدد من اللاعبين ليبرزوا".

وتابع لاعب أربيل العراقي "غادرت قبل اندلاع الحرب مباشرة، وبالتأكيد حدثت تغييرات كثيرة، لكننا جميعا نأمل أن تُصلَح الأوضاع في المستقبل. لقد مرّ وقت طويل جدا دون أن نتمكن من اللعب على أرضنا. أنا شخصيا لم أحظَ بهذه الفرصة يوما، ومع ما يجري حاليا فالأمر بالغ الصعوبة".

شوف |

فواز العتيبي لاعب منتخب الكويت يتحدث قبل مواجهة موريتانيا غدا في تصفيات كأس العرب #قطر2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/NZHDC7bvsO — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 24, 2025

السودان ومستوى تصفيات

أما الفائز من مباراة موريتانيا والكويت فيلعب في الثالثة مع مصر والأردن والإمارات. وتأمل الكويت في العودة إلى الساحة العربية، بعد سنوات من الغياب عن الأضواء.

وقال لاعبها المخضرم فهد الهاجري "هدفنا الأول حاليا هو تجاوز مباراة موريتانيا. وبعدها، الجميع يعرف قوة منتخبات مجموعتنا. لعبنا سابقا أمام الأردن في تصفيات كأس العالم، وواجهنا الإمارات في كأس الخليج، أما المنتخب المصري فهو معروف بقوته سواء بالصف الأول أو الثاني".

في المقابل، قال اللاعب الموريتاني سيدي بونا عمار "شاهدنا آخر مباراتين للكويت، وأخذنا منها النقاط التكتيكية خصوصا في الهجوم والدفاع".

كما ينضم الفائز من مباراتي البحرين مع جيبوتي، والسودان مع لبنان إلى المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر مع العراق.

وقدم منتخب السودان مستويات لافتة في المراحل الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لدرجة أنه تصدر مجموعته لفترة من الوقت على حساب منتخبات قوية مثل السنغال والكونغو الديمقراطية.

وأكد حارس "صقور الجديان" محمد النور أبوجا جاهزية فريقه، لكنه برر سبب تراجع النتائج في المراحل الأخيرة "كنا نقدم مستويات قوية بالفعل، لكن بعد ذلك عانينا من الإصابات التي أثرت على مستوانا وعلى استعداداتنا مما أدى لتراجع النتائج".

وكان منتخب "الأرز" قد تفوق في آخر لقاء جمعه مع السودان في كأس العرب 2021، بهدف عكسي للحارس علي أبو عشرين.

إعلان

وبين المواجهتين تغير الكثير في المنتخبين، حيث جدّد منتخب لبنان صفوفه على نحو كبير وتبرز أسماء جديدة ولا سيما في خط الهجوم بوجود لاعب ديبورتيفو بيريرا الكولومبي، سامي مرهج، وهاليشير الألماني مالك فخرو.

وقال اللبناني وليد شور "نحن جاهزون فنيا وبدنيا. كنا في بروناي في تصفيات كأس آسيا واستعددنا لهذه المباراة".