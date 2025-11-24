لامين جمال يشكو لبرشلونة طريقة تعامل الطاقم الطبي

تقدّم لامين جمال نجم برشلونة بشكوى إلى النادي أكد فيها عدم رضاه عن الطريقة التي يتعامل بها القسم الطبي في النادي مع إصاباته منذ بداية الموسم.

وعانى جمال (18 عاما) من آلام في منطقة الحوض حرمته من التواجد مع برشلونة في عدد من المباريات سواء في الدوري الإسباني (ضد فالنسيا، خيتافي، ريال أوفييدو، إشبيلية) أو دوري أبطال أوروبا (نيوكاسل يونايتد).

كما غاب عن آخر 4 مباريات لمنتخب إسبانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وهو ما تسبب بأزمة بين النادي والمنتخب.

Barcelona's recent injury crisis exposed deep-rooted tensions behind the scenes at the Catalan club. With 12 players having suffered injuries this season — compared to eight at this stage last term — @polballus and @Laia_Cervello reveal: ■ Players including Lamine Yamal… pic.twitter.com/HHVXxQH3s8 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 24, 2025

شكوى لامين جمال لإدارة برشلونة

وأكد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني أن جمال تقدّم بالشكوى خلال فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد الطاقم الطبي برئاسة خوليو توس، الذي سبق له العمل مع تشلسي ويوفنتوس وإنتر ميلان.

وطلب جمال من برشلونة أن يتولى أعضاء آخرون من طاقم النادي الإشراف على علاجه، وهو ما تمت الموافقة عليه.

وتُعد إصابة لامين جمال واحدة من 12 إصابة ضربت لاعبي الفريق الأول لبرشلونة منذ بداية الموسم الحالي، مقارنة بـ8 فقط في المرحلة نفسها من الموسم الماضي 2024-2025.

ويعود أبرز أسباب هذه الإصابات إلى سوء التحضير البدني للفريق خلال فترة الإعداد قبل بداية الموسم وفق الموقع ذاته.

وتأثر برشلونة خلال الفترة الماضية بغياب عدد من أبرز لاعبيه الأساسيين، مثل خوان غارسيا حارس المرمى، والبرازيلي رافينيا وآخرهم بيدري وذلك قبل فترة التوقف الدولي الأخير.

إعلان

وتأمل إدارة برشلونة في أن تنهي التغييرات في الطاقم الطبي سلسلة المتاعب التي يواجهها اللاعبون، على أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستؤتي ثمارها.

إصابات بالجملة في برشلونة

وواجه اللاعبون مشاكل في فترة تعافيهم، خاصة رافينيا الذي أُصيب في مباراة برشلونة وريال أوفييدو يوم 25 سبتمبر/أيلول 2025 في أوتار الفخذ، ورغم أن الإصابة كانت بسيطة في بدايتها، لكنها تفاقمت قبل الكلاسيكو بسبب تحميل اللاعب عبئا بدنيا كبيرا قبل الفترة اللازمة للشفاء، ما أدى لغيابه عن موقعة ريال مدريد.

ومن بين الإصابات اللافتة للاعبي برشلونة ما حدث مع أليخاندرو بالدي خلال أحد التوقفات الدولية، حيث أُصيب في أوتار الفخذ بسبب استخدام خاطئ لجهاز رياضي.

وأتم الموقع البريطاني "الآن مع عودة اللاعبين الأساسيين مثل غارسيا ورافينيا، سنشهد ما إذا كان سيتحسن أداء برشلونة من عدمه".