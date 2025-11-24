ريال مدريد "ملك ركلات الجزاء" في أوروبا هذا الموسم

يتصدر ريال مدريد قائمة الفرق الأكثر حصولا على ضربات الجزاء منذ بداية الموسم الكروي الحالي في الدوريات الخمسة الكبرى.

وأكد موقع "ترانسفير ماركت" الشهير أن ريال مدريد حصل على 6 ركلات جزاء في الليغا منذ انطلاق موسم 2025-2026.

ريال مدريد "ملك ركلات الجزاء"

وأوضح أن فريق المدرب تشابي ألونسو حصل على هذا العدد من ركلات الجزاء في أول 12 جولة، بمعدل نصف ركلة جزاء في المباراة الواحدة، وهو ما دفع صحيفة "آس" الإسبانية إلى وصف الفريق "بملك ركلات الجزاء".

وبلغ معدل استثمار ريال مدريد لهذه الركلات 66.7%، إذ سجل لاعبوه 4، منها ثلاثة بواسطة كيليان مبابي وواحدة من فينيسيوس جونيور.

لكن مبابي وفينيسيوس أهدرا آخر ركلتين أمام برشلونة وفالنسيا على التوالي.

ويتساوى تولوز المنافس في الدوري الفرنسي مع ريال مدريد، بنفس عدد ركلات الجزاء منذ بداية الموسم.

ومن بين 10 فرق في الدوريات الخمسة الكبرى الأكثر حصولا على ركلات جزاء ثمانية تنتمي إلى الدوري الفرنسي "ليغ ون".

وتاليا الأندية الأكثر حصولا على ركلات الجزاء في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم:

ريال مدريد الإسباني: 6. تولوز الفرنسي: 6. أولمبيك مرسيليا الفرنسي: 5. موناكو الفرنسي: 5. بايرن ميونخ الألماني: 4. ميتز الفرنسي: 4. ستاد بريست الفرنسي: 4. باريس سان جيرمان الفرنسي: 4. لانس الفرنسي: 4. لوريان الفرنسي: 4. برينتفورد الإنجليزي: 4.

وفي الوقت نفسه، حصل ريال مدريد على 3 ركلات جزاء في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليرتفع العدد الإجمالي في جميع المسابقات إلى 9.

578 ركلة جزاء

في الأثناء ترى "آس" أنه وبناء على هذه الإحصائيات، خاصة في الليغا، فإن ريال مدريد يتجه ليكون الفريق الأكثر حصولا على ركلات الجزاء للموسم رقم 29 في تاريخ المسابقة.

وقالت إن ريال مدريد حصل على 578 ركلة جزاء منذ أول نسخة للدوري الإسباني الذي رأى النور موسم 1928-1929.

وأوضحت "في 28 من أصل 94 موسما مكتملا، تصدر ريال مدريد هذا الإحصاء علما بأنه في 8 مواسم اقتسم الصدارة مع فريق آخر".