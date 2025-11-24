رياضة

حكيمي يقدم آخر مستجدات إصابته قبل كأس أفريقيا 2025

PARIS, FRANCE - NOVEMBER 04: Achraf Hakimi of Paris Saint-Germain is carried off the pitch after picking up an injury upon being fouled by Luis Diaz of Bayern Munich (not pictured) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Parc des Princes on November 04, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)
حكيمي تعرض لإصابة خطيرة ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا (غيتي)
Published On 24/11/2025
آخر تحديث: 22:56 (توقيت مكة)

قدّم المغربي أشرف حكيمي آخر المستجدات حول برنامجه التأهيلي بعد إصابة خطيرة تعرض لها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 3 أسابيع من إصابته في الكاحل الأيسر نتيجة تدخل عنيف من لويس دياز، أكد ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أن البرنامج العلاجي يسير على أفضل ما يرام وأن الألم قد خف.

ويبذل حكيمي قصارى جهده ليكون جاهزا للمشاركة في أول مباراة للمغرب في كأس الأمم الأفريقية ضد جزر القمر.

في تقرير لقناة كانال بلس، طمأن الظهير الأيمن الجميع بشأن إصابته. وأوضح "حالتي أفضل بكثير، وخفّ الالتهاب. لا أشعر بأي ألم. أنا متفائل، وأركز على العمل الجاد وتحقيق هدفي، وهو الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية".

واختتم حكيمي حديثه قائلا "سأواصل برنامج إعادة التأهيل لأعود إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن؛ أفتقدها كثيرا".

ولتحقيق هذه الغاية، يخضع اللاعب لإعادة تأهيل مع معالجه الطبيعي في مورسيا بإسبانيا، حيث يعمل ما بين خمس وست ساعات يوميا.

في الوقت الحالي، لا يزال لاعب إنتر ميلان وريال مدريد وبوروسيا دورتموند السابق عاجزا عن الحركة، ويواصل ارتداء حذاء طبي، ويتنقل باستخدام السكوتر نفسه الذي استخدمه لاستلام جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 الأسبوع الماضي في الرباط بالمغرب.

Paris Saint-Germain's Moroccan defender Achraf Hakimi speaks after receiving the Africa Player of the Year award during the 2025 Confederation of African Football (CAF) Awards in Sale, Morocco on November 19, 2025.
حكيمي توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025 (الفرنسية)

وصرّح معالجه الطبيعي "بدا الأمر خطيرا من الصور، لكن الإصابة تتعافى بشكل جيد".

ويتمنى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أن يكون القائد حكيمي جاهزا وصرّح قائلا "عندما يعود، سيكون في قمة نشاطه. سنخوض معركة شرسة عندما يعود لأنه آلة".

المصدر: مواقع إلكترونية

