حكيمي يقدم آخر مستجدات إصابته قبل كأس أفريقيا 2025

قدّم المغربي أشرف حكيمي آخر المستجدات حول برنامجه التأهيلي بعد إصابة خطيرة تعرض لها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ضد بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد 3 أسابيع من إصابته في الكاحل الأيسر نتيجة تدخل عنيف من لويس دياز، أكد ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي أن البرنامج العلاجي يسير على أفضل ما يرام وأن الألم قد خف.

ويبذل حكيمي قصارى جهده ليكون جاهزا للمشاركة في أول مباراة للمغرب في كأس الأمم الأفريقية ضد جزر القمر.

في تقرير لقناة كانال بلس، طمأن الظهير الأيمن الجميع بشأن إصابته. وأوضح "حالتي أفضل بكثير، وخفّ الالتهاب. لا أشعر بأي ألم. أنا متفائل، وأركز على العمل الجاد وتحقيق هدفي، وهو الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية".

واختتم حكيمي حديثه قائلا "سأواصل برنامج إعادة التأهيل لأعود إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن؛ أفتقدها كثيرا".

ولتحقيق هذه الغاية، يخضع اللاعب لإعادة تأهيل مع معالجه الطبيعي في مورسيا بإسبانيا، حيث يعمل ما بين خمس وست ساعات يوميا.

في الوقت الحالي، لا يزال لاعب إنتر ميلان وريال مدريد وبوروسيا دورتموند السابق عاجزا عن الحركة، ويواصل ارتداء حذاء طبي، ويتنقل باستخدام السكوتر نفسه الذي استخدمه لاستلام جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 الأسبوع الماضي في الرباط بالمغرب.

وصرّح معالجه الطبيعي "بدا الأمر خطيرا من الصور، لكن الإصابة تتعافى بشكل جيد".

ويتمنى وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي أن يكون القائد حكيمي جاهزا وصرّح قائلا "عندما يعود، سيكون في قمة نشاطه. سنخوض معركة شرسة عندما يعود لأنه آلة".