رياضة|كأس العرب|قطر

جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة

كأس العرب قطر FIFA 2025 @qtar2025
جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة (مواقع التواصل)
Published On 24/11/2025
|
آخر تحديث: 19:32 (توقيت مكة)

حفظ

تنطلق، غدا الثلاثاء، مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025 لكرة القدم، بمشاركة 14 منتخبا عربيا هم الأقل تصنيفا من المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وسيتأهل 7 منتخبات إلى كأس العرب، تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليا بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينضم الفائزون إلى 9 منتخبات تأهلت تلقائيا إلى البطولة التي استضافتها قطر عام 2021 كبروفة لمونديال 2022 الأول الذي يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر للاعبين المحليين على حساب تونس 2-0 بعد التمديد.

الاردن ضد عمان حساب منتخب عمان
منتخب عمان (مواقع التواصل)

جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة:

يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري:

  •  موريتانيا ضد الكويت (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق حسن العيدروس).
  • سوريا ضد جنوب السودان (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق محمد مبروكي).
  • فلسطين ضد ليبيا (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق علي محمد علي).

يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري:

  • عمان ضد الصومال (ملعب عبد الله بن خليفة) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق باسم الزير).
  • البحرين ضد جيبوتي (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق عامر الخوذيري).
  • السودان ضد لبنان (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق أحمد البلوشي).
  • جزر القمر ضد اليمن (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق نوفل باشي).
إعلان
المصدر: الجزيرة + الفرنسية

إعلان