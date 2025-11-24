تنطلق، غدا الثلاثاء، مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025 لكرة القدم، بمشاركة 14 منتخبا عربيا هم الأقل تصنيفا من المنتخبات المتأهلة للبطولة.

وسيتأهل 7 منتخبات إلى كأس العرب، تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليا بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وينضم الفائزون إلى 9 منتخبات تأهلت تلقائيا إلى البطولة التي استضافتها قطر عام 2021 كبروفة لمونديال 2022 الأول الذي يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر للاعبين المحليين على حساب تونس 2-0 بعد التمديد.

جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة:

يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري:

موريتانيا ضد الكويت (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق حسن العيدروس).

سوريا ضد جنوب السودان (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق محمد مبروكي).

فلسطين ضد ليبيا (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق علي محمد علي).

يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري:

عمان ضد الصومال (ملعب عبد الله بن خليفة) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق باسم الزير).

البحرين ضد جيبوتي (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق عامر الخوذيري).

السودان ضد لبنان (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق أحمد البلوشي).

جزر القمر ضد اليمن (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق نوفل باشي).