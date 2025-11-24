جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة
تنطلق، غدا الثلاثاء، مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب 2025 لكرة القدم، بمشاركة 14 منتخبا عربيا هم الأقل تصنيفا من المنتخبات المتأهلة للبطولة.
وسيتأهل 7 منتخبات إلى كأس العرب، تستضيفها قطر للمرة الثانية تواليا بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وينضم الفائزون إلى 9 منتخبات تأهلت تلقائيا إلى البطولة التي استضافتها قطر عام 2021 كبروفة لمونديال 2022 الأول الذي يقام في الشرق الأوسط، وأحرز لقبها منتخب الجزائر للاعبين المحليين على حساب تونس 2-0 بعد التمديد.
جدول مباريات ملحق كأس العرب والقنوات الناقلة:
يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري:
- موريتانيا ضد الكويت (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق حسن العيدروس).
- سوريا ضد جنوب السودان (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق محمد مبروكي).
- فلسطين ضد ليبيا (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق علي محمد علي).
يوم الأربعاء 26 نوفمبر الجاري:
- عمان ضد الصومال (ملعب عبد الله بن خليفة) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق باسم الزير).
- البحرين ضد جيبوتي (ملعب جاسم بن حمد) تبدأ الساعة 16:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (13:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق عامر الخوذيري).
- السودان ضد لبنان (ملعب الغرافة) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS 11 (تعليق أحمد البلوشي).
- جزر القمر ضد اليمن (ملعب حمد الكبير) تبدأ الساعة 19:00 حسب توقيت الدوحة ومكة المكرمة (16:00 بتوقيت غرينيتش)، وتنقل على قناة beIN SPORTS XTRA1 (تعليق نوفل باشي).
