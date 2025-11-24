شاهد.. البرتغال تهزم البرازيل وتتأهل لنهائي مونديال الناشئين

تأهل منتخب البرتغال لنهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم في قطر، بتغلبه على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 6-5، الاثنين، على ملاعب أكاديمية أسباير بالدوحة، في الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، بعد أن أخفق الفريقان في هز الشباك على مدار الشوطين، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح البرتغاليين.

وسجل المنتخب البرازيلي 4 ركلات ترجيح بنجاح، فيما أهدر روان بابلو وأنجيلو كانديدو ركلتين، بينما سجل المنتخب البرتغالي 5 ركلات، وأهدر ركلة واحدة نفذها روماريو كونيا.

وبهذا الفوز ضربت البرتغال موعدا الخميس المقبل في النهائي مع النمسا، التي تأهلت للدور نفسه بتغلبها على إيطاليا بهدفين نظيفين سجلهما يوهانس موزر في الدقيقتين 57 و2+90.

وتستضيف قطر مونديال الناشئين في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 48 منتخبا، بعد أن أسند لها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شرف تنظيمها على مدار 5 نسخ متتالية حتى 2029.