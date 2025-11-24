أداء متواضع ونتائج سلبية.. ألونسو تائه مع ريال مدريد

دخل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني أزمة نتائج فجّرت حالة من الشكوك حول مدى قدرة الفريق على المنافسة في كل البطولات هذا الموسم.

وسقط "الملكي" أمس في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام مضيفه إلتشي في المباراة التي جرت على ملعب مارتينيز فاليرو لحساب الجولة الـ13 من الليغا، وهو التعادل الثاني على التوالي للفريق الملكي في البطولة المحلية.

تعثر ثالث على التوالي لريال مدريد

ونسي الفريق الملكي طعم الانتصار للمباراة الثالثة على التوالي في جميع البطولات، بدأها بالخسارة أمام ليفربول 0-1 في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ثم تعادليين أمام رايو فاليكانو (0-0) وإلتشي (2-2) في الدوري.

وعلّقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على هذه الأزمة بالقول "حصد ريال مدريد نقطتين من أصل 9 ممكنة (جميع البطولات)، وهو ما يرسم أفقا ملبدا بالغيوم الذي بدا صافيا قبل أسبوعين خاصة في الدوري".

وأضحت "بعد اتساع الفارق بين ريال مدريد وغريمه برشلونة إلى 5 نقاط بعد الكلاسيكو، تقلّص الآن إلى نقطة واحدة"، وهو ما يزيد من الضغوط على "الميرنغي" مع بقاء 25 جولة على نهاية المسابقة.

ولا تقتصر النتائج السلبية لريال مدريد على الدوري، فخسارة الفريق على ملعب أنفيلد أمام ليفربول التي جاءت بعد أداء مخيّب للآمال من اللاعبين أعطى "انطباعات سيئة عن الفريق" على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

ورغم أن ريال مدريد ما زال متصدرا للدوري الإسباني ويتواجد ضمن الثمانية الأوائل في دوري الأبطال، لكن الانطباعات حول الفريق ليست جيدة.

تغيير طريقة اللعب لم تجدي نفعا

وقالت الصحيفة "تغيير طريقة اللعب بالاعتماد على 3 مدافعين أمام إلتشي لم يساعد على رؤية فريق أكثر تنظيما كما لم يفرض اللاعبون سيطرتهم داخل الملعب، بل على العكس وجد ريال مدريد نفسه خاضعا لضغط الفريق المحلي والذي تقدّم في النتيجة مرتين عن استحقاق".

ويبدو أن مشروع المدرب تشابي ألونسو لم يعد برّاقا كما كان في بداية الموسم 2025-2026، إذ كانت النتائج مثالية جدا باستثناء الخسارة في ديربي مدريد أمام أتلتيكو، إلا أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري كان قاتلا للفريق الذي لم يحقق فيه أي انتصار.

وختمت الصحيفة "كل المباريات القادمة لريال مدريد ستكون بمثابة محاكمة عاجلة، والبداية أمام أولمبياكوس في البطولة القارية، ورغم أن هامش الخطأ ما زال ممكنا لكنه بالكاد موجود".

ويحل ريال مدريد يوم الأربعاء القادم ضيفا على أولمبياكوس اليوناني ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة، قبل أن يزور ملعب مونتيليفي يوم الأحد من الأسبوع المقبل لمواجهة جيرونا في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

"في القارب نفسه ونجدف في الاتجاه نفسه"

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد، محبط بسبب استمرار تراجع نتائج فريقه وتعادله مع مضيفه إلتشي 2-2.

وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة اعترف ألونسو بأن فريقه يمر بفترة من النتائج غير المرغوبة بعد مسيرة جيدة، مضيفا "هذه هي "كرة القدم".

وأوضح ألونسو أنه غير سعيد بالنتائج الحالية لأنه يسعى دائما لتحقيق الفوز، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن النهج الذي يتبعه الفريق واضح، والروح المعنوية لدى اللاعبين عالية، وأنهم ما زالوا يعرفون ما يريدون وعازمون على مواصلة العمل.

وأكد ألونسو أن نتائج النادي الملكي "قابلة للتحسين" وأن الجميع يمارس "النقد الذاتي".

واعترف مدرب ريال مدريد بأن النتائج السلبية تجلب الانتقادات، وأن فريقه يتعايش مع هذه الانتقادات بروح معنوية مرتفعة ورغبة في التحسن المستمر.

وأعرب ألونسو عن أسفه الشديد لتلقي الهدف الثاني فور تسجيل هدف التعادل، مؤكدا أن ذلك كان مؤلما في لحظة كان يجب فيها البحث عن قلب النتيجة، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالروح القتالية التي أظهرها الفريق حيث نجح في إدراك التعادل مجددا ، واعترف بأن ما افتقده الفريق بعد التعادل 1-1 كان "الضغط على المنافس وفي مناطقه"

وأشار ألونسو إلى أن التواصل بين عناصر الفريق يتحسن بشكل مستمر بفضل الوقت الطويل الذي يقضونه معا.

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن ألونسو قوله "نحن جميعا في القارب نفسه ونجدف في الاتجاه نفسه".