9 مباريات قبل نهاية العام تحدد مصير ألونسو مع ريال مدريد

يُقبل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني على فترة حرجة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقياس قدرة الفريق على تحقيق الألقاب نهاية الموسم الحالي.

ويخوض ريال مدريد في الفترة بين التوقف الدولي الأخير وعطلة أعياد الميلاد 9 مباريات وصفتها صحيفة سبورت الإسبانية بأنها استفتاء على مدى نجاح المدرب تشابي ألونسو في وظيفته من عدمه.

وأوضحت الصحيفة أن 6 من بين المباريات التسع التي سيبدؤها ريال مدريد اليوم ستكون بعيدا عن ملعبه سانتياغو برنابيو.

9 مباريات حاسمة لريال مدريد

وقالت الصحيفة "يخوض ريال مدريد ألونسو آخر مبارياته هذا العام محملا بالشكوك بعد التعثرين أمام ليفربول ورايو فاليكانو (في دوري أبطال أوروبا والليغا)، لذا تُعد المرحلة المقبلة مهمة جدا لقياس قوة الفريق".

ويبدأ ريال مدريد اليوم هذه الفترة المزدحمة بالمباريات بمواجهة إلتشي الصاعد حديثا إلى الليغا، والذي لم يخسر حتى الآن على ملعبه مارتينيز فاليرو.

وبعدها بأيام يسافر الفريق الملكي إلى اليونان لمواجهة أولمبياكوس في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وهي مباراة ستكون مهمة للغاية من أجل مسح آثار الهزيمة التي تلقاها الفريق من ليفربول (0-1) في الجولة الماضية.

وتاليا سيخوض الفريق 3 مباريات في الدوري المحلي أمام جيرونا وأتلتيك بلباو خارج أرضه، وسيلتا فيغو في البرنابيو، قبل اختباره الأصعب حين يستقبل على نفس الملعب ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري للبطولة الأوروبية العريقة.

الاختبار الأصعب

واعتبرت الصحيفة مواجهة ريال مدريد والسيتي خامس اختبار حقيقي لألونسو منذ توليه المهمة في الصيف الماضي بعد مباريات باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية، أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الليغا، وليفربول بدوري الأبطال، إذ خسر في 3 منها وفاز في واحدة كانت على حساب برشلونة.

وبعد مواجهة السيتي الأوروبية تنتظر ريال مدريد 3 مباريات أخيرة في العام الحالي، اثنتان منها في الدوري الإسباني وواحدة في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وختمت "سبورت" بالقول "بعد انتهاء المباريات التسع ومعرفة نتائجها سيتحدد ما إذا كان الانتقال إلى العام 2026 سيكون سعيدا أم مرّا، في ناد ينظر إلى كل مباراة كأنها اختبار جديد".

وتاليا المباريات التسع المقبلة لريال مدريد قبل إجازة أعياد الميلاد: