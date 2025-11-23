موعد مباراة الدحيل ضد الاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

يستضيف الدحيل القطري منافسه الاتحاد السعودي في الجولة الخامسة من المجموعة الموحدة لمنطقة الغرب في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم.

وكان الاتحاد حقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على ضيفه الشارقة الإماراتي 3-0 في جدة في ختام الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويتقدم إلى المركز السادس.

وبعد هزيمتين على التوالي أمام الثنائي الإماراتي الوحدة (1-2) وشباب الأهلي (0-1) والتي أدت إلى إقالة مدربه الفرنسي لوران بلان وحلول البرتغالي سيرجيو كونسيساو بديلا له، نجح بطل الدوري السعودي في تحقيق انتصاره الثاني بعد الأول على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الماضية.

موعد مباراة الدحيل ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة

تقام مباراة الدحيل ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا النخبة يوم الاثنين 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، على ملعب عبد الله بن خليفة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً (19:00) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة الدحيل والاتحاد بدوري أبطال آسيا للنخبة

beIN SPORTS 2 HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

ويحتل الدحيل بقيادة المدرب الجزائري جمال بلماضي المركز السابع برصيد 4 نقاط فقط.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى ثمن النهائي أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الغربية والشرقية.

وتقام مباريات ثمن النهائي في مارس/آذار 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل/نيسان.

تشكيلة الدحيل المتوقعة ضد الاتحاد

باوتيستا بورك، سلطان البريك، أيمن يوسف، جان شارل كاستيليتو، بسام الراوي، ماركو فيراتي، عبد الله الأحرق، عادل بلوبينة، لويس ألبرتو، إدميلسون جونيور، كرزيستوف بياتيك.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الدحيل

بريدراغ رايكوفيتش، مهند الشنقيطي، ماريو ميتاي، حسن كادش، دانيلو بيريرا، ستفين بيرغوين، فابينيو، نغولو كانتي، موسى ديابي، أحمد الغامدي، كريم بنزيمة.