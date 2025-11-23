يُعدّ تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات أحد أهم المؤشرات المعتمدة لقياس قوة المنتخبات الوطنية، ويصدر شهريا.

وظهرت أهمية تصنيف الفيفا مؤخرا مع منتخب العراق، الذي تجنب خوض المباراة قبل النهائية في الملحق العالمي لكأس العالم 2026، ليخوض المباراة النهائية مباشرة لأفضليته في تصنيف الفيفا عن المنتخبات المتنافسة في الملحق.

ويعتمد عليه في إعداد قُرعات البطولات الدولية وتصنيف مستويات المنتخبات في التصفيات، ما يجعله مرجعا أساسيا لدى الاتحادات القارية والمنتخبات والجماهير على حد سواء.

نقوم بشرح آلية حساب تصنيف الفيفا وأهميته بالنسبة للمنتخبات كالتالي:

1. ما تصنيف الفيفا؟

هو نظام رسمي لتقييم المنتخبات الوطنية (منتخبات إيه/A) استنادا إلى نتائج المباريات الدولية المعتمدة. ويغطي جميع مباريات المنتخبات، سواء كانت ودية، أو رسمية، أو في تصفيات، أو مباريات نهائية في البطولات القارية والعالمية.

والهدف منه هو تقديم مقياس رقمي يعكس قوة المنتخبات واتجاه تطورها والاستعانة به في تحديد المستويات خلال قرعة البطولات.

2. النظام الجديد للتصنيف منذ 2018 (نظام SUM)

في أغسطس 2018، اعتمد الفيفا نموذجا جديدا يُعرف باسم سوم (SUM)، وهو مستوحى من نظام إيلو (Elo) المستخدم في الشطرنج وبعض الرياضات.

الفكرة الأساسية لنظام سوم (SUM) الجديد:

إضافة أو خصم نقاط من رصيد المنتخب بعد كل مباراة.

قوة المنتخب تُقاس بشكل لحظي، دون الاعتماد على متوسطات تمتد لسنوات (كما كان سابقا).

النتيجة النهائية للمباراة تُقارن بالنتيجة المتوقعة، وفقا للفارق في القوة قبل المواجهة.

النظام الجديد أكثر ديناميكية وواقعية، ويمنح وزنا أكبر لهوية المنافس وأهمية المباراة.

3. الصيغة الحسابية للتصنيف

تُحسب نقاط المنتخب بعد كل مباراة وفق المعادلة التالية:

P_after = P_before + I × (W – We)

(النتيجة المتوقعة – النتيجة الفعلية) × معامل أهمية المباراة + نقاط المنتخب قبل المباراة = التصنيف بعد المباريات

حيث:

P_before: نقاط المنتخب قبل المباراة.

I: معامل أهمية المباراة (يختلف حسب نوع المواجهة).

W: النتيجة الفعلية (فوز = 1، تعادل = 0.5، خسارة = 0).

We: النتيجة المتوقعة، وهي قيمة تُحسب بناءً على الفارق في مستوى المنتخبين قبل المواجهة.

معاملات الأهمية (I) وفق تصنيف الفيفا:

وديات خارج الأجندة الدولية: أقل قيمة.

وديات داخل الأجندة: قيمة أعلى قليلا.

تصفيات كأس العالم وكأس القارات والبطولات القارية: قيمة كبيرة.

المباريات النهائية للبطولات الكبرى: أعلى قيم للمؤشر.

4. العوامل المؤثرة في حساب النقاط

أولا: نتيجة المباراة (W)

الفوز يمنح نقاطا إضافية، والتعادل يمنح نقاطا أقل، بينما تؤدي الخسارة لخصم نقاط. حتى ركلات الترجيح لها حساب خاص:

الفائز يحصل على نقاط محدودة.

الخاسر يفقد نقاطا أقل من خسارة المباراة في الوقت الأصلي.

ثانيا: أهمية المباراة (I)

كلما زادت أهمية المباراة ارتفع وزن تأثيرها على التصنيف.

ثالثا: قوة الخصم (We)

الفوز على منتخب قوي يمنح نقاطا أكثر من الفوز على منتخب ضعيف.

رابعا: قوة الاتحاد القاري

تشير تحليلات خارجية إلى وجود تأثير محدود للقوة القارية، رغم عدم الإعلان عنه بشكل مفصل.

5. مميزات النظام الجديد

أكثر حركة: التغييرات تظهر بسرعة بعد كل مباراة.

أكثر عدالة: يأخذ في الاعتبار قوة الخصم ومستوى المنتخبين قبل المواجهة.

يبتعد عن تعقيدات النظام السابق الذي كان يوزع النقاط على سنوات متعددة.

6. الانتقادات الموجهة للتصنيف

على الرغم من كونه المعيار الرسمي للفيفا، فإن خبراء يشيرون إلى عدة ملاحظات:

النظام ليس الأفضل في التنبؤ بنتائج المباريات مقارنة ببعض النماذج الرياضية الحديثة.

بعض البطولات تمنح نقاطا أكبر من غيرها، مما قد يؤدي لـ"تضخيم" نقاط بعض المنتخبات.

المنتخبات ذات النشاط المرتفع (عدد مباريات كبير) تكون عرضة لتقلبات كبيرة في التصنيف.

دراسات بحثية (مثل تقارير موقع arXiv) تقترح أن استخدام نماذج تعتمد على تحليل الشبكات قد يقدم دقة أعلى.

7. لماذا يُعد تصنيف الفيفا مهما؟