فقدت شعبيتها لسنوات.. رمية التماس الطويلة تعود للواجهة بالبريميرليغ

بعد أن فقدت شعبيتها لبضع سنوات، عادت رمية التماس الطويلة إلى الواجهة من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنذ بداية الموسم، تُرهب الرميات الجانبية الطويلة دفاعات فرق البريميرليغ ولم يمضِ سوى 12 جولة، وقد سُجِّلَ 12 هدفًا بهذه الطريقة مقابل 20 هدفا في الموسم الماضي.

اشتهرت هذه الرميات الطويلة التي تُطلق من خط التماس، والتي روج لها اللاعان السابقان الإنجليزي توني بوليس والأيرلندي روري ديلاب في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، باختبار دفاعات البريميرليغ مجددًا هذا الموسم.

وشهد الدوري الممتاز الذي يُعد الأفضل في العالم، بحسب خبراء ومحللين، توجيه أكثر من 4 كرات طويلة نحو منطقة جزاء الخصم في كل مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وبلغت نسبة رميات التماس الطويلة في كل مباراة 455 رمية، أي ما يُمثل 77% من إجمالي الموسم السابق، ولا يزال الدوري في الجولة الـ12 فقط.

ويتميز في رمية التماس الطويلة هذا الموسم كل من مايكل كايود لاعب برينتفورد، وأنطوان سيمينيو لاعب بورنموث الصاعد، وجيفرسون ليرما لاعب كريستال بالاس، وجورين تيمبر لاعب أرسنال، وكيفن دانسو لاعب توتنهام.

وقبل موسمين، كان متوسط ​​طول الرمية 16.5 مترًا، وفي الموسم الماضي بلغ 16.7 مترًا، ثم قفز هذا الموسم إلى 18.6 مترًا.

ولم تعد هذه الرميات حكرا على فرق القاع بل تطبق بقوة من قِبل الفرق الكبيرة في سباق اللقب، وهذا مؤشر على تباطؤ وتيرة التنويع في التكتيكات بالدوري الإنجليزي الممتاز بحسب موقع سكاي سبورتس.

غياب الإلهام الهجومي

اعتماد الأندية على رميات التماس الطويلة يسلط الضوء على واقعٍ مُريع، وفق وصف الموقع الإنجليزي، إذ إن أفضل فرق موسم 2025-2026 تفتقر تمامًا إلى الإلهام في بناء الهجمات.

صحيحٌ أن الموسم لم ينتهِ بعد، ولا تزال العديد من الفرق تحاول استعادة توازنها بسبب إنفاقها الباهظ في فترة ما قبل الموسم. ومع ذلك، فإنّ لجوءها إلى رميات التماس الطويلة يُثبت عجزها عن خلق فرصٍ حاسمة دون هذا الابتكار المتجدد. وهذا يحدث في دوري أثبت فيه أمهر التكتيكيين في العالم جدارتهم في السنوات الأخيرة.

ولاحظ توماس غرونيمارك، المتخصص والمدرب الوحيد لرميات التماس في العالم، والذي عمل في السنوات الأخيرة مع الأجهزة الفنية لأندية ليفربول وبوروسيا دورتموند وتولوز وأياكس أمستردام وبرينتفورد، أن العديد من الفرق قلّدت أسلوب فريق برينتفورد الملقب بـ"النحل" في الأسابيع الأخيرة، حتى لو كان ذلك عشوائيا.

ويضيف: "لقد أصبحت موضة. أرسنال ونيوكاسل وليفربول. ومثل غيرها من الفرق، يصرّون على لعب رميات التماس الطويلة دون امتلاك المهارات اللازمة، النتيجة هي أن كرة القدم تصبح مملة للمشاهدين، ورمية التماس الطويلة تأتي بنتائج عكسية، خاصةً لأنها قد تؤدي إلى المزيد من الهجمات المرتدة للفريق المنافس".

عندما سُئل نجم كرة القدم الإنجليزية جيمي كاراغر عن هذا الموضوع من قِبل سكاي سبورتس، انتقد أيضًا الإفراط في استخدام رميات التماس الطويلة من قِبل فرق الدوري الكبرى: "أتفهم ذلك بالنسبة للفرق الأدنى في الدوري. لكن مع فرق كهذه، تحتاج ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال إلى استغلال جوانب أخرى من اللعبة. بصفتي مشجعًا لكرة القدم، أشعر أنها خطوة إلى الوراء".

على الرغم من هذه الانتقادات المشروعة فالاستخدام المفرط لرمية اليد أمرٌ متناقض في رياضة تُلعب بالقدمين، ومع ذلك فإن رمية التماس الطويلة تظل سلاح دمار على الأقل عندما تُمارس بمنهجية ودقة، وليس عندما تُكرر بفتور مثلما أكد غرونيمارك.

سلاح برينتفورد الفتاك

أحد الأسباب التي جعلت فريق برينتفورد يتقن رميات التماس الطويلة، هو أن لديهم العديد من اللاعبين المدربين على هذا التخصص.

ويُعدّ الظهير مايكل كايود أبرز لاعبي الرميات الطويلة في برينتفورد إلى جانب إيثان بينوك وماتياس جنسن.

وطوال سنوات أتقن برينتفورد الرميات الطويلة وسجل 7 أهداف من رميات طويلة في الموسم الماضي كما تصدر جدول معدل الأهداف المتوقعة من هذه اللعبة لـ5 مواسم متتالية.

2021-2022: معدل 4.65 (المركز الأول)

2022- 2023: معدل 4.19 (المركز الأول)

2023-2024: معدل 2.72 (المركز الأول)

2024-2025: معدل 8.75 (المركز الأول)

2025- 2026: معدل 1.16 (المركز الأول)

لمسة تكتيكية

رمية التماس الطويلة لا تجذب عشاق اللعبة الجميلة، ومع ذلك، فهي لا تزال فعالة للغاية، وهذا هو سبب استثمار الأندية في هذا الجانب من اللعبة.

ويضيف غرونيمارك: "عملتُ مع برينتفورد لمدة 3 سنوات، وفي الموسم الماضي كانوا الأفضل ليس فقط في عدد الأهداف، بل أيضًا في عدد رميات التماس. أعتقد أن جميع الأندية أدركت أن إتقان رمية التماس ميزة هامشية. والدليل على ذلك أن متوسط ​​عدد رميات التماس التي يقوم بها الفريق هو 40 رمية في المباراة، مما يؤثر بشكل مباشر على النتيجة".

كما هو الحال مع صعود مُتخصصي الكرات الثابتة في المواسم الأخيرة، تُحسّن الطواقم التدريبية، التي تتزايد أعدادها في الدوري الإنجليزي الممتاز، رميات التماس الطويلة بشكل كبير.

ويُصرّ الدانماركي قائلاً: "يُنظّم البعض جلسة تدريب أسبوعية منذ بداية الموسم. وهم مُحقّون، لأن البدء في التدريب عليها في منتصف الموسم فقط لا طائل منه".

ويعتقد غرونيمارك أن طريقة التطور في هذا المجال هو تطوير مهارات منفذ رمية التماس، وامتلاك لاعبين متميزين في الضربات الرأسية، ووضع إستراتيجية ذكية، والاستفادة من البيانات".

الاستفادة من البيانات

إن البيانات تسهم في تبرير رميات التماس الطويلة، وصرح غاري أونيل، المدرب السابق لبورنموث وولفرهامبتون على قناة سكاي سبورتس، بأنه تحدث مع العديد من الخبراء خلال فترة غيابه عن التدريب وأكدوا له جميعًا أن نسبة الأهداف أعلى بكثير عند لعب رميات التماس الطويلة مقارنةً بالقصيرة.

على الرغم من هذه الإحصائية الدامغة، لا تزال بعض الاستثناءات في الدوري الإنجليزي تتحدى القاعدة. على سبيل المثال، أقرّ إنزو ماريسكا، مدرب تشلسي، بأنه "في الوقت الحالي، لا نخطط للعب رميات التماس الطويلة، لكننا سنستخدمها على الأرجح يومًا ما، ومن أجل مصلحة اللعبة، دعونا نأمل ألا يأتي ذلك اليوم أبدًا".

وتشير إحصاءات نشرتها قناة سكاي سبورتس على يوتيوب أن متوسط رميات التماس الطويلة في المباراة الواحدة ارتفع بالدوري الإنجليزي هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة.

موسم 2015-2016: 1.38 رمية تماس طويلة في المباراة الواحدة.

موسم 2022-2023: 1.44 رمية تماس طويلة في المباراة الواحدة.

موسم 2023-2024: 1.47 رمية تماس طويلة في المباراة الواحدة.

موسم 2024-2025: 1.52 رمية تماس طويلة في المباراة الواحدة.

موسم 2025-2026: 3.85 رميات تماس طويلة في المباراة الواحدة.

