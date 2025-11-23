شاهد.. تصرف صادم من لاعبي كوريا الشمالية بكأس العالم للناشئين

قام لاعبو منتخب كوريا الشمالية للناشئين بتصرف صادم، قبل مباراتهم ضد اليابان في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة حاليا في دولة قطر.

وودّع المنتخب الكوري الشمالي البطولة -الثلاثاء الماضي- بعد خسارة لقاء اليابان بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة التي أقيمت على ملاعب إسباير بالتعادل الإيجابي 1-1.

تبادل التحية بالملاكمة

وقبل انطلاق المباراة وأثناء اصطفاف اللاعبين للمصافحة، بدأ لاعبو كوريا الشمالية بتصرفات غير متوقعة، من خلال توجيه لكمات قوية على أيدى منافسيهم اليابانيين حسب ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

The North Korean vs Japanese “greeting” before their U17 Round of 16 match was wild. North Korea came in throwing punches instead of handshakes 😅🇰🇵🇯🇵pic.twitter.com/lU1A5s0R78 — Football Talk (@FootballTalkHQ) November 20, 2025

وكان لاعبو اليابان يسيرون للمصافحة التقليدية وتبادل التحية مع نظرائهم من كوريا الشمالية، وبدت الأمور ودية في البداية، لكن مع التقدم في الصف بدأ لاعبو الأخير في توجيه ضربات عنيفة.

واللافت أن هذه التصرفات مرّت مرور الكرام على حكام المباراة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لكن الاتحاد الياباني لم يسكت على ذلك، إذ تقدّم بطلب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل فتح تحقيق في الأمر.

وفي المباراة المذكورة، افتتحت اليابان التسجيل عن طريق لاعبها جيلاني ماكغي بعد 4 دقائق من البداية، قبل أن يعادل ري هيوك غوان النتيجة بالشوط الثاني، لتستمر النتيجة على هذا الحال وصولا إلى ركلات الترجيح التي انحازت لليابان بنتيجة 5-4.

ولاحقا ودعت اليابان البطولة بخسارتها من النمسا 0-1 في ربع النهائي.

ووصلت كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما إلى محطة نصف النهائي، حيث تُقام مباراتيها غدا الاثنين، تجمع الأولى النمسا وإيطاليا، أما طرفا نصف النهائي الآخر فهما البرتغال والبرازيل.