ريال مدريد يعتذر عن الخطأ في فيديو تكريم جوتا وشقيقه سيلفا

أصدر نادي ريال مدريد اعتذارا بعد إظهار صورة خاطئة خلال تكريم مهاجم ليفربول السابق ديوغو جوتا وشقيقه.

وتوفي الدولي البرتغالي وشقيقه أندريه بشكل مأساوي في حادث سيارة في 3 يوليو/تموز الماضي، وكرّم ريال مدريد الثنائي خلال مقطع فيديو في اجتماعه السنوي العام.

وعرض ريال مدريد مقطع فيديو تكريما للرياضيين الذين توفوا خلال العام الماضي، وظهرت صورة لجوتا بجانب مهاجم إلتشي أندريه دا سيلفا، وليس شقيقه الذي يحمل نفس الاسم.

ويلعب أندريه سيلفا مع إلتشي منذ بداية الموسم، وفي 5 مباريات سجل هدفين فقط.

ويتمتع اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 30 عاما بمسيرة حافلة بالتنقل، وبعد بدايته مع بورتو انتقل إلى ميلان، قبل أن ينضم إلى إشبيلية ثم آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ ثم فيردر بريمن.

وقال النادي في بيان "يعتذر نادي ريال مدريد لنادي إلتشي ولاعبه أندريه دا سيلفا عن إدراج صورته عن طريق الخطأ في نعي فيديو مؤسسي بدلا من صورة أندريه سيلفا شقيق ديوغو جوتا لاعب ليفربول".

🚨😳𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Real Madrid have apologized to Elche and their player André da Silva. The club mistakenly used his image instead of that of André Silva, brother of Diogo Jota in a tribute video. pic.twitter.com/dAqP31CvN2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 23, 2025

واعترف رئيس النادي فلورنتينو بيريز أيضا بالخطأ، واعتذر خلال خطابه لأعضاء النادي.

وكان ريال مدريد قد كرّم في وقت سابق جوتا وسيلفا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قبل مواجهة الريدز في دوري أبطال أوروبا.

وقاد زميله السابق وصديقه المقرب ترينت ألكسندر أرنولد مراسم التكريم بوضع إكليل من الزهور ووحدة تحكم بلاي ستيشن حمراء.

وقال في رسالة "صديقي ديوغو نفتقدك كثيرا، ولكن لا يزال حبنا لك كبيرا، ستظل ذكراك وذكرى أندريه خالدتين دائما".

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني عندما يستأنف مشواره اليوم بمباراة خارج أرضه أمام إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ13.

وبدأ ريال مدريد الموسم بتحقيق 13 فوزا من 14 مباراة في كل البطولات، لكنه خسر في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، ثم تعادل سلبيا مع رايو فايكانو في المباراة الماضية بالدوري.

ويتصدر برشلونة مؤقتا جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، في حين أن الحملة القوية التي قدمها إلتشي حتى الآن تركت الفريق الصاعد حديثا في المركز الـ11 في الدوري.