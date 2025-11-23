وجّه فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، انتقادات غير مسبوقة لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) ورئيسها خافيير تيباس، وللاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إضافة إلى نادي برشلونة، وذلك في سياق تناوله لعدد من الملفات أبرزها التحكيم وقضية نيغريرا وتنظيم المباريات خارج إسبانيا.

وخلال كلمته أمام الجمعية العمومية السنوية للنادي، والتي استمرت ساعة و18 دقيقة، تطرق بيريز إلى مجموعة واسعة من القضايا التي حظيت بتفاعل كبير من أعضاء النادي الذين قابلوا تصريحاته بتصفيق متكرر.

رئيس ريال مدريد يهاجم التحكيم وبرشلونة ويويفا وفيفا

اعتبر بيريز أن مستوى التحكيم في إسبانيا "غير مقبول"، لافتا إلى أن عدم اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأي حكم إسباني لإدارة مباريات كأس العالم الأخيرة للأندية "أمر يدعو للقلق".

وأشار رئيس ريال مدريد إلى أن دفع نادي برشلونة -بحسب التحقيقات- مبالغ تتجاوز 8 ملايين يورو لنائب رئيس لجنة الحكام السابق خوسيه نيغريرا، لمدة لا تقل عن 17 عاما، "يُثير الشكوك حول نزاهة المنافسة"، مؤكدا أن استمرار عدد من المسؤولين التحكيميين الذين وردت أسماؤهم في القضية في مناصبهم يمسّ مبدأ الحياد.

كما انتقد بيريز ما اعتبره تهديدا من حكام مباراة نصف نهائي كأس الملك -دي بورغوس بينغويتشيا وبابلو غونزاليس فويرتيس- باتخاذ إجراءات ضد النادي قبل اللقاء، مستغربا عدم اتخاذ أي إجراء من الجهات المختصة.

خلافات ريال مدريد مع يويفا

وفي ما يتعلق بالخلاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول مشروع دوري السوبر الأوروبي، شدد بيريز على أن ريال مدريد لا يعارض كل ما يصدر عن اليويفا، بل يعترض على ما هو غير قانوني أو غير أخلاقي، مضيفا "ليس من الطبيعي أن يمنع الاتحاد الأندية من تنظيم بطولات خاصة بها".

وكشف رئيس ريال مدريد أن النادي يمتلك -وفق حكم قضائي أخير- "حقين أساسيين: المطالبة بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الأضرار التي لحقت به، وحق إدارة بطولته الخاصة"، مؤكّدا أن النادي سيستخدم هذين الحقين.

رفض إقامة مباراة للريال في ميامي

وهاجم بيريز رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس، معتبرا أن محاولته فرض إقامة مباراة لريال مدريد في مدينة ميامي الأميركية "أمر غير طبيعي"، مشيرا إلى أن لاعب برشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ نفسه "يرى الفكرة غير منطقية".

إعلان

وأوضح أن تقديم الرابطة "حوافز مالية إضافية لناديي برشلونة وفياريال من أجل الموافقة على اللعب في ميامي يثير علامات استفهام"، منتقدا مقارنة تيباس بين هذه الفكرة وتنظيم مباريات لكرة القدم الأميركية في ملعب سانتياغو برنابيو.

إشادة بإنجازات ريال مدريد رغم الإصابات

وفي سياق متصل، تطرق بيريز إلى أداء الفريق خلال الموسم الماضي، مؤكدا أن النادي، رغم الإصابات المؤثرة التي أبعدت عددا من لاعبيه مثل كارفاخال وميليتاو وكامافينغا وميندي، خاض أكثر من 80 مباراة في موسم وصفه بالمزدحم بصورة متزايدة.

وأشار إلى أن ريال مدريد حقق خلال 15 موسما 30 لقبا، وهو ما يعكس -بحسب تعبيره- مستوى التوقعات العالية داخل النادي.