"جحا".. التعويذة الرسمية لكأس العرب 2025

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 المقامة في قطر عن إطلاق التعويذة الرسمية للبطولة التي تقام في دولة قطر في الفترة من الأول إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتجسد التعويذة، شخصية "جحا" الشهيرة في التراث العربي، والذي يعتبر من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة التي كان يستخدمها لإظهار مفارقات الحياة اليومية.

وتنتشر قصص جحا العابرة للأجيال على نطاق واسع في العالم العربي وتحظى بشعبية كبيرة؛ إذ تعكس رسائل أخلاقية واجتماعية لمواجهة تحديات الحياة بابتسامة.

وتعود الشخصية الفكاهية الشعبية لتشارك في احتفالات نسخة العالم 2025 من بطولة كأس العرب، التي توحد المشجعين مجددا من أنحاء العالم العربي في احتفالية فريدة بالثقافة الغنية للمنطقة والشغف المشترك بكرة القدم.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا يتنافسون للتتويج بلقب البطولة. وتأهلت تلقائيا 9 من المنتخبات الأعلى تصنيفا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بينما يتنافس 14 منتخبا على الأماكن السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام قبل انطلاق البطولة في 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني في قطر.

ويستضيف ملعب "البيت" مباراة الافتتاح في الأول من ديسمبر/كانون الأول، في اللقاء الذي يجمع المنتخب القطري، ممثل الدولة المضيفة، مع المنتخب الفائز من مباراة فلسطين وليبيا. أما المباراة النهائية، فستقام في 18 ديسمبر/كانون الأول، في ملعب لوسيل.

وتضم قائمة الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة، أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، إضافة إلى ملعب "974".

وتأتي استضافة كأس ضمن سلسلة من الأحداث الكروية العالمية التي تشهدها دولة قطر هذا العام بدءا ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة التي تختتم في 27 الشهر الجاري، كما تستعد قطر لاستضافة النسخة الثانية من بطولة كأس القارات للأندية والتي ستقام في 10 و13 و17 الشهر المقبل.