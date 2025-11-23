شهد مؤتمر ما بعد نزالات "يو إف سي" (UFC) الذي أقيم في قطر توترا غير مسبوق بعدما تشاجر المصارعان إيان غاري وحمزة تشيمايف وكادا يتبادلان الضربات خلف الكواليس، قبل أن ينتقل الخلاف إلى المؤتمر الصحفي ويتحوّل إلى سجال علني كشف من خلاله الطرفان روايتيهما لما حدث.

غاري وتساروكيان… الفائزان الأبرز في ليلة الدوحة

نجح كل من إيان غاري وأرمان تساروكيان في تحقيق انتصارين كبيرين ضمن النزالين الرئيسيين للبطولة. غاري تفوّق بقرار إجماعي على بلال محمد، ليقترب خطوة إضافية من المنافسة على لقب الوزن المتوسط، حتى إنه دعا لاحقا إلى مواجهة ضد إسلام ماخاتشيف رغم ازدحام قائمة المنافسين في الفئة نفسها.

أما تساروكيان، فقد حقق فوزا لافتا بإخضاع دان هوكر في الجولة الثانية، وطالب مباشرة بمواجهة على اللقب أمام إيليا توبوريا، بعد أداء مسيطر داخل القفص.

بداية شجار تشيمايف وغاري

وفق رواية المصارع إيان غاري، فقد توجه إلى غرفة ملابس تساروكيان لتهنئته على الفوز، ثم التقى بحمزة تشيمايف، صديق المقاتل الأرمني وبطل الوزن المتوسط الحالي.

وقال غاري في المؤتمر الصحفي "ذهبتُ إلى تساروكيان وهنأته، ثم توجهتُ لحمزة وقلت له: "أهلا يا بطل، متى سنراك مجددا؟" فردّ علي بشكل طبيعي، ثم صفعني على ظهري. بعد ذلك تغيّر الجو فجأة، ورأيت رجال الأمن يتدخلون وكأن شيئا ما سيحدث".

وأشار المقاتل الأيرلندي إلى أن تشيمايف حاول دفعه، معتبرا أن رد فعله كان غير مبرر، وأضاف "هذه طاقة طفولية… أنت بطل العالم، لا تحتاج إلى افتعال المشاكل. سأهزمه يوما ما".

تشيمايف: غاري فاشل ويحاول أن يكون مكغريغور

من جانبه، قدّم تشيمايف رواية مختلفة تماما، نافيا الاعتداء على غاري أو دفعه من الخلف، وقال "لم أضرب أحدا. هو من بدأ بلمس ظهري وكأنه يريد خلق ضجة إعلامية. يريد أن يظهر مثل كونور مكغريغور، لكنه لن ينجح. إنه مقاتل فاشل".

وأكد تشيمايف أن غاري تعمد إثارة الموقف لجذب الانتباه، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما كانت طبيعية قبل هذه الليلة، وأنه لم يكن يتوقع أي احتكاك معه بعد انتقاله إلى وزن المتوسط.

عداوة غير متوقعة

لم تكن هناك أي خصومة سابقة بين غاري وتشيمايف، بل إن انتقال الأخير إلى المتوسط كان يفترض أن يُبعدهما عن مسار المواجهة المباشرة. لكن الفارق الكبير في شخصيتيهما، إلى جانب حساسية اللحظة بعد فوز تساروكيان وحضور كاميرات الإعلام، جعل شرارة صغيرة كفيلة بإشعال خلاف غير متوقع.

وبينما تتجه إدارة "يو إف سي" إلى إعادة ترتيب مشهد المنافسة في وزن المتوسط، تبدو احتمالات إقامة مواجهة بين الطرفين قائمة مستقبلا، مواجهة قد تتحول إلى واحدة من أكثر النزالات إثارة في تاريخ الفئة، إذا ما قررت المنظمة استغلال التوتر الجديد بين المقاتلين.