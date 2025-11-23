أعاد الأسترالي غراهام أرنولد (مدرب العراق) إبراهيم بإيش لقائمة المنتخب تحضيرا للمشاركة في النسخة رقم 12 من كأس العرب لكرة القدم 2025، المقرر انطلاقها في العاصمة القطرية مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما استدعى أرنولد 5 لاعبين جدد لقائمة "أسود الرافدين" هم: ميثم جبار وأحمد حسن مكنزي وأمير صباح وكرار نبيل وسجاد جاسم، علاوة على إعادة بإيش الذي تعرض لإصابة سابقة بالدور الرابع من تصفيات مونديال 2026 للتشكيلة التي شهدت الاستقرار على 17 لاعبا (من أصل 23) من الذين أسهموا ببلوغ العراق الملحق العالمي.

ويتنافس العراق في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر، والفائز من المباراتين الفاصلتين بين جيبوتي مع البحرين، ولبنان مع السودان.

واستقر أرنولد على اللاعبين: سعد ناطق وحسين علي جاسم ومحمد جواد وعمار محسن، الذين تمت دعوتهم لمباراتي الإمارات في الملحق الآسيوي بسبب إصابة بعض اللاعبين.

تشكيلة العراق بكأس العرب 2025

حراسة المرمى: جلال حسن وأحمد باسل وفهد طالب

خط الدفاع: ميثم جبار ومناف يونس واكام هاشم وسعد ناطق ومصطفى سعدون وأحمد حسن مكنزي وأحمد يحيى

الوسط: حسين علي جاسم وأمير صباح وأسامة رشيد وكرار نبيل وإبراهيم بإيش وسجاد جاسم وماركو فرج وحسن عبد الكريم وعلي جاسم

الهجوم: أيمن حسين ومهند علي وعمار محسن ومحمد جواد