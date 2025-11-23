بعد فراره من الحرب.. أونيشيكي أول أوكراني يفوز ببطولة السومو

أصبح المصارع الأوكراني أونيشيكي -الذي فر من بلاده بعد الحرب مع روسيا- اليوم الأحد أول ممثل أوكراني يفوز ببطولة على الأراضي اليابانية في هذه الرياضة اليابانية التقليدية.

وفاز يافشيشين البالغ من العمر 21 عاما ببطولة جزيرة كيوشو بعد تغلبه على البطل المنغولي هوشوريو في مباراة حاسمة لكسر التعادل، وقال للجماهير في مركز فوكوكا كوكوساي باللغة اليابانية خلال مقابلة مصورة بعد المباراة "أنا سعيد بتحقيق هدفي".

وصل يافشيشين -واسمه الكامل في حلبة السومو أونيشيكي أراتا- إلى اليابان قبل 3 سنوات -دون أن ينطق بكلمة يابانية- بعد فراره من الحرب في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين ارتقى في صفوف السومو بسرعة قياسية، وأعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن الاتحاد الياباني للسومو سيعقد قريبا اجتماعا خاصا لترقيته إلى رتبة أوزيكي ثاني أعلى رتبة بعد يوكوزونا (البطل الكبير).

وكمراهق، شارك في بطولة العالم للسومو للناشئين، لكنه غادر أوكرانيا بعد الحرب في فبراير/شباط 2022، ووصل إلى اليابان بعد شهرين وحقق صعودا صاروخيا إلى الشهرة، حيث بلغ أعلى أقسام الرياضة في عام واحد فقط حتى وصل إلى رابع أعلى مرتبة.

"أريد أن أعمل من أجل تحقيق مكانة أعلى"

بدأ يافشيشين -وهو من مواليد وسط أوكرانيا- ممارسة رياضة السومو في سن السابعة، وأصبح بطلا وطنيا في سن الـ17.

غادر البلاد قبل بضعة أسابيع من عيد ميلاده الـ18، متجنبا التجنيد الإجباري بأعجوبة، وذهب أولا إلى ألمانيا ثم إلى اليابان، حيث استقبله أحد معارفه الذين التقى بهم في بطولة العالم للسومو للناشئين عام 2019 في منزل والديه.

وبظهوره لأول مرة في يوليو/تموز 2023 أصبح يافشيشين ثاني مصارع سومو محترف يولد في أوكرانيا على خطى مواطنه سيرغي سوكولوفسكي المعروف باسم "شيشي".

وكان صعود يافشيشين إلى أعلى مستويات السومو خامس أسرع صعود له منذ تطبيق النظام الحالي الذي يتضمن 6 بطولات سنويا عام 1957، ويضع نصب عينيه الآن الوصول إلى القمة، وقال "أنا سعيد (الآن)، ولكن هناك مكانة أعلى، أريد العمل للوصول إليها".