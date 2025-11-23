الفريق الأكثر شعبية في العالم.. برشلونة أم ريال مدريد؟

كشفت منصة رياضية شهيرة أن برشلونة يتفوق على غريمه ريال مدريد بشكل واضح في الشعبية الجماهيرية في العالم وقارة أوروبا، بينما تميل الكفة لصالح الفريق الملكي محليا.

وأوضح بافل كربتس المدير التنفيذي لمنصة "فلاش سكور" (Flashscore) العالمية إن ريال مدريد هو الفريق الأكثر متابعة في إسبانيا، لكن برشلونة هو الأكثر متابعة في بقية أنحاء العالم.

وقال كربتس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية إن "هناك معلومة مثيرة للاهتمام، إذا نظرنا لمستخدمينا في البرازيل، المملكة المتحدة، بيرو، جمهورية التشيك وغيرها، فالفريق الأول عالميا هو برشلونة ويأتي ريال مدريد خلفه".

وأضاف أن "في إسبانيا ينعكس الترتيب، يأتي ريال مدريد أولا ثم برشلونة، بالعموم هما أكثر فريقين شعبية في العالم لدى مستخدمينا".

وتُعد "فلاش سكور" من المنصات العالمية الشهيرة التي تقدّم نتائج المباريات المباشرة وإحصائيات فورية لمختلف الألعاب الرياضية.

وانطلاقا من تصريحات كربتس سلّطت الصحيفة ذاتها الضوء على دراسة قديمة نسبيا أعدتها شركة "سبورت بلاس ماركت" (SPORT+MARKT)، شملت 17 دولة أوروبية أظهرت نتائجها أن برشلونة هو الفريق الأكثر شعبية في أوروبا.

وأصدرت الشركة الأوروبية المتخصصة في دراسات السوق والجمهور في المجال الرياضي، تقريرا حمل عنوان "توب 20" جاء فيه أن برشلونة يملك 57.5 مليون مشجع من إجمالي مشجعي كرة القدم في أوروبا، أي ما يقرب من ضعف عدد مشجعي ريال مدريد البالغ عددهم 31.3 مليونا (الفارق 26.5 مشجع).

وازدادت جماهيرية البرسا في العقدين الأخيرين خاصة في حقبة المدرب بيب غوارديولا، وفيها حصد النادي الكتالوني العديد من الألقاب أبرزها السداسية، بأسلوب كروي جذاب للجماهير.

وقال ماريو أوليفيتو المدير العام لشركة سبورت بلاس ماركت في إسبانيا وأميركا اللاتينية في ذلك الوقت "لقد أصبح برشلونة فريقا جماهيريا في أوروبا. اليوم دون أدنى شك هو العلامة الكروية الأقوى في القارة".

ريال مدريد أكثر شعبية محليا

ويختلف الحال بالنسبة للجماهيرية داخل البلاد، فريال مدريد يمتلك الأفضلية بـ6.8 مليون مشجع أي ما يعادل 36% من جمهور كرة القدم في إسبانيا مقارنة بـ5.5 مليون مشجع لبرشلونة بنسبة 29%.

وفي الوقت نفسه أظهرت دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاجتماعية الإسباني (CIS) أن 32% من سكان إسبانيا يشجعون ريال مدريد مقابل 25% لبرشلونة، علما بأن هذه الدراسة تتناول عموم السكان وليس فقط جماهير كرة القدم.

وبالنظر إلى أن عدد سكان إسبانيا الحالي هو 49.5 مليون نسمة وفق أرقام معهد الاحصاء الوطني، فإنّ 15.8 مليونا منهم من عشاق ريال مدريد بغضّ النظر عن كونهم أعضاء رسميين أو لا، مقابل 12.36 مليون عاشق لبرشلونة.