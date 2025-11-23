إيزاك مهاجم ليفربول يتلقى تهديدات بالقتل

اشترى السويدي ألكسندر إيزاك لاعب ليفربول، كلب حراسة بمبلغ فلكي بعد تلقي إيزاك تهديدات بالقتل، بالإضافة إلى تزايد عمليات السرقة والسطو التي استهدفت منازل لاعبي كرة القدم في بريطانيا.

كلب باهظ الثمن

وأوضحت تقارير إعلامية بريطانية أن منزل إيزاك سيستقبل "ضيفا جديدا" خلال الأيام القليلة الماضية وهو عبارة عن كلب دوبرمان مدرّب تدريبا عاليا ويبلغ ثمنه 30 ألف جنيه إسترليني (35 ألف يورو).

وأبرزت الصحيفة تصريحات شخص مقرب من مهاجم ليفربول إن "ألكسندر عاش صيفا ساخنا بسبب صفقة انتقاله المعقدة إلى ليفربول والمبلغ الكبير الذي دفعه النادي مقابل التعاقد معه".

وأضاف "إنه يريد الاستقرار خارج الملعب، واقتناء كلب حراسة جزء أساسي من ذلك".

ويُعدّ ألكسندر إيزاك أحدث اسم من نجوم كرة القدم يشتري كلب حراسة بعد موجة من السرقات والسطو على منازل اللاعبين.

يُذكر أن جيك أوبراين مدافع إيفرتون، وزميله في الفريق جاك غيريليش، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد لاعب برشلونة وكايل ووكر لاعب بيرنلي جميعهم يمتلكون كلاب حراسة.

ومنذ وصوله إلى ليفربول في أواخر أغسطس/آب الماضي، تعرّض إيزاك لإساءات عديدة من جماهير فريقه السابق نيوكاسل يونايتد، خاصة وأن اللاعب رفض التدريب خلال فترة الإعداد للموسم الحالي للضغط من أجل إتمام صفقة انتقاله "للريدز".

كما تعرّض اللاعب مؤخرا وعدد من زملائه في منتخب السويد، لتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إنهائهم التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المركز الأخير ضمن المجموعة الثانية وحصدهم نقطتين فقط من أصل 18.

ويشارك منتخب السويد في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم، بفضل تصنيفه في النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وأوقعت قرعة الملحق الأوروبي منتخب السويد في المسار الثاني، حيث سيخوض نصف النهائي ضد أوكرانيا، وفي حال فوزه بالمباراة سيواجه الفائز من نصف النهائي الثاني بين بولندا وألبانيا من أجل التأهل لكأس العالم 2026.

وشارك ألكسندر مع ليفربول في 9 مباريات بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع مثله، وقدم إيزاك أداء مخيبا آخر أمس في خسارة "الليفر" القاسية أمام ضيفه نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة، مما دفع المدرب آرني سلوت لإخراجه في الدقيقة الـ60 من المباراة.