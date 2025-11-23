أفضل 11 لاعبا سيظهرون لأول مرة في كأس العالم

تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك صيف 2026، حيث تحتضن النسخة الأولى من كأس العالم بنظامها الموسع بـ48 منتخبا، في بطولة تُعد الأكبر والأكثر إثارة في تاريخ اللعبة الشعبية الأولى عالميا.

وبينما يستعد كبار النجوم لخوض التحدي، يبرز جيل جديد من اللاعبين الذين سيشاركون للمرة الأولى في المونديال، بعضهم أصبح بالفعل من أفضل لاعبي العالم، وآخرون اقتحموا الساحة الكروية بقوة خلال السنوات الماضية.

أفضل 11 لاعبا يستعدون للظهور الأول في المونديال

فيما يلي نستعرض أفضل11 لاعبا يستعدون لظهورهم المونديالي الأول في نسخة 2026، وفقا لمعايير: الإحصائيات، الأداء مع الأندية، القيمة الفنية، القدرة على التأثير في البطولة

11- نيك وولتميد-ألمانيا

نجم نيوكاسل وهدافه الجديد، القادم من شتوتغارت، فرض نفسه ليصبح قوة هجومية هائلة في الدوري الإنجليزي وفي المنتخب الألماني.

سجّل وولتميد 4 أهداف في البريميرليغ، وأضاف 4 أخرى في التصفيات، ليصبح قطعة أساسية في خط هجوم يوليان ناغلسمان مدرب المنتخب الألماني، ويُنتظر أن يكون إحدى مفاجآت منتخب "الماكينات" في المونديال.

10- عبد القدير خوسانوف-أوزبكستان

أحد أبرز اكتشافات مانشستر سيتي الحديثة، وركيزة دفاعية صلبة لمنتخب أوزبكستان في أول تأهل تاريخي لها إلى كأس العالم.

يتميز خوسانوف بالقوة والسرعة، وتطور مستواه بشكل كبير تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا، ومن المتوقع أن يكون من أبرز المدافعين الشباب في البطولة.

9- باو كوبارسي-إسبانيا

موهبة برشلونة الدفاعية المبهرة، صعد بسرعة من الأكاديمية إلى قلب الدفاع الأساسي للنادي والمنتخب.

ورغم صغر سنه يتميز كوبارسي بدقة تمرير مذهلة ومستوى ناضج يتجاوز عمره، ليكون الوريث الجديد لجيرارد بيكيه وراموس في دفاع "لا روخا".

8- جواو نيفيس-البرتغال

قلب الوسط النابض لباريس سان جيرمان. سجل 4 أهداف وساهم بـ3 أخرى في كأس العالم للأندية، وأحرز ثلاثية (هاتريك) مع البرتغال ضد أرمينيا.

وبات نيفيس لاعب وسط كاملا، وهو قوي بدنيا وذكي تكتيكيا، ويُتوقع أن يكون محور خطة المدرب روبرتو مارتينيز في المونديال.

7- إستيفاو-البرازيل

جناح تشلسي الشاب صاحب الـ18 عاما، والذي يعتبر واحدا من أكبر المواهب الهجومية الصاعدة عالميا.

"ظهر سحر السيليساو الآن" ✨🇧🇷 منتخب البرازيل يتقدم بالهدف الأول عن طريق الموهوب الشاب إستيفاو ⚽💫#البرازيل_السنغال pic.twitter.com/CU9fDX2gCm — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 15, 2025

ويملك إستيفاو أرقاما كبيرة في بدايته مع النادي اللندني، وله تألق دولي لافت، مما يمهد له دورا مهما في منتخب أنشيلوتي الباحث عن اللقب الغائب.

6- فلوريان فيرتز-ألمانيا

على الرغم من بدايته الباهتة مع ليفربول، يبقى فيرتز أحد أكثر صناع اللعب موهبة في أوروبا، ولم يشارك في مونديال 2022، ويأمل تعويض موسمه المحلي الصعب من خلال بطولة قوية مع ألمانيا.

5- إليوت أندرسون-إنجلترا

من ناشئ نيوكاسل إلى نجم نوتنغهام فورست، ثم أحد أهم لاعبي خط الوسط الشباب في العالم.

وكان تحوّله من تمثيل أسكتلندا إلى إنجلترا نقطة فارقة. ومع اهتمام مانشستر يونايتد به، يبدو أن المونديال سيكون محطة إثبات جديدة له.

4- لويس دياز-كولومبيا

على الرغم من تألقه العالمي مع ليفربول سابقا وبايرن ميونخ حاليا، فإن دياز يخوض أول كأس عالم له في مسيرته.

وسجّل دياز 7 أهداف في التصفيات وقاد بلاده للعودة إلى المونديال، ويُنتظر أن يكون أبرز نجوم البطولة.

3- كول بالمر-إنجلترا

أحد أفضل صانعي اللعب في العالم حاليا، ونجم تشلسي الأول، قدّم موسما استثنائيا موسم 2024-2025، وسجل في نهائي اليورو قبل أن تُهزم إنجلترا على يد إسبانيا، وهو صانع الفرص الأول في مشروع "الأسود الثلاثة" الجديد.

2- لامين جمال-إسبانيا

الظاهرة الإسبانية، تألّق في يورو 2024 وعمره 16 عاما، وفاز بجائزة أفضل لاعب شاب، قبل أن يصبح اليوم من أفضل لاعبي العالم.

يدخل لامين جمال المونديال وهو النجم الأبرز في مشروع إسبانيا التجديدي، وسط آمال وأحلام بقيادته منتخب دي لافوينتي للتتويج باللقب للمرة الثانية بتاريخ البلاد.

1- إيرلينغ هالاند-النرويج

بعد انتظار طويل، يتأهب هالاند للظهور في كأس العالم عقب تأهل تاريخي لمنتخب النرويج.

🇳🇴⚡️ Here is the 16 goals from Erling Haaland's which helped Norway qualify for the 2026 World Cup. 🤩 pic.twitter.com/ngVs0chyle — EuroFoot (@eurofootcom) November 21, 2025

ويمتلك هالاند أرقاما تهديفية مذهلة، فقد سجل 55 هدفا في 48 مباراة دولية، و16 هدفا في التصفيات وحدها، وهو مرشح ليكون النجم الأول للبطولة، والمنافس الأكبر على الحذاء الذهبي.