أرسنال يحسم ديربي لندن بفوز كبير على توتنهام

أحرز إيبيريتشي إيزي 3 أهداف (هاتريك)، ليقود فريقه أرسنال لتعزيز موقعه في قمة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الكاسح 4-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، الأحد في قمة مباريات المرحلة الـ12 للمسابقة.

وعلى ملعب الإمارات الذي استضاف ديربي شمال العاصمة البريطانية لندن، افتتح البلجيكي لياندرو تروسارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة 36، وأضاف إيزي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و46 على الترتيب.

وقلص البرازيلي ريتشارليسون الفارق، عقب تسجيله هدفا مذهلا لتوتنهام في الدقيقة 55، غير أن إيزي واصل التسجيل وأحرز هدفه الثالث والهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 76، ليقود المدفعجية للعودة إلى طريق الانتصارات، الذي فقده في المرحلة الماضية، قبل فترة المباريات الدولية الأخيرة.

وكانت سلسلة انتصارات أرسنال، التي استمرت خلال 10 لقاءات متتالية بجميع البطولات، من بينها 8 مباريات متتالية بشباك نظيفة، توقفت عقب تعادله الإيجابي 2-2 مع مضيفه سندرلاند، في المرحلة الـ11 من البطولة.

ويأتي هذا الانتصار الكبير، ليمنح أرسنال دفعة معنوية هائلة قبل لقائه المرتقب ضد ضيفه بايرن ميونخ الألماني، يوم الأربعاء المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورفع أرسنال، الذي حقق انتصاره التاسع في البطولة هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة وحيدة، رصيده إلى 29 نقطة، ليحلق في قمة ترتيب البطولة، التي يسعى لاستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2003-2004، متفوقا بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه تشلسي، الذي سيلتقى معه على ملعب (ستامفورد بريدج) في قمة لقاءات الجولة المقبلة بالبطولة.

في المقابل، توقف رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات و3 تعادلات، عند 18 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات تلك المرحلة.