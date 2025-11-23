أبطال أفريقيا يقودون الجزائر في كأس العرب

تدافع الجزائر عن لقبها في كأس العرب لكرة القدم بتشكيلة تضم لاعبين بارزين سبق لهم التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعدما أعلن المدرب مجيد بوقرة قائمة البطولة، التي تقام بقطر في ديسمبر/كانون الأول.

واختار المدرب بوقرة، اليوم الأحد، ياسين براهيمي صانع لعب الغرافة القطري، وإسلام سليماني مهاجم كلوج الروماني، وآدم وناس جناح السيلية القطري، وجميعهم من المتوجين بكأس الأمم الأفريقية ضمن التشكيلة التي ضمت 23 لاعبا.

أبطال أفريقيا يقودون الجزائر بكأس العرب

ويعول بوقرة على مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين ساهموا في فوز الجزائر بكأس العرب عام 2021، مثل حسام الدين ميريزيق لاعب دينامو ماختشكالا الروسي، وسفيان بن دبكة لاعب الفتح السعودي، وعبد القادر بدران لاعب ضمك السعودي، وأمير سعيود لاعب الحزم السعودي، وزكريا دراوي لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

وسيكون ياسين بن زية صانع لعب الفيحاء السعودي وعادل بولبينة مهاجم الدحيل القطري ضمن تشكيلة الجزائر، التي تسعى للحفاظ على لقب البطولة، التي تقام للمرة الثانية على التوالي بتنظيم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ويسافر المنتخب الجزائري (حامل اللقب) للعاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعة المقبل، حيث يستهل مشواره بملاقاة الفائز من مباراة السودان ولبنان، يوم الأربعاء 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا العراق والفائز من مباراة البحرين وجيبوتي.

تشكيلة الجزائر لكأس العرب 2025:

حراسة المرمى: فريد شعال، ريان يسلي، محمد حديد.

خط الدفاع: عبد القادر بدران، أيوب غزالة، هواري بعوش، نوفل خاسف، محمد عزي، أشرف عبادة، رضا بن شاعة، محمد رضا حلامية.

خط الوسط: سفيان بن دبكة، فيكتور لكحل، حسام الدين مريزيق، زكريا دراوي.

خط الهجوم: إسلام سليماني، ياسين براهيمي آدم وناس، ياسين بن زية، عادل بولبينة، أمير سعيود، رفيق غيتان، رضوان بركان.