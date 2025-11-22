موعد مباراة ريال مدريد ضد إلتشي بالدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الإسباني الممتاز عندما يستأنف مشواره بمباراة خارج أرضه أمام إلتشي ضمن منافسات الجولة الـ13.

بدأ ريال مدريد الموسم بتحقيق 13 فوزا من 14 مباراة في كل البطولات لكنه خسر في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي ثم تعادل سلبيا مع رايو فايكانو في المباراة الماضية بالدوري.

ويتصدر برشلونة مؤقتا جدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، في حين أن الحملة القوية التي قدمها إلتشي حتى الآن تركت الفريق الصاعد حديثا في المركز الـ11 في الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني

تقام المباراة يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وتنطلق الساعة الـ11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الـ12 منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي بالدوري الإسباني

beIN SPORTS 1 HD (تعليق عصام الشوالي)

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

احتل نادي إلتشي المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي ليضمن العودة إلى الدرجة الأولى، وكانت الأشهر القليلة الأولى من موسم 2025-2026 ناجحة بالنسبة للنادي.

وبالفعل، حقق 3 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم، 15 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن إسبانيول صاحب المركز السادس.

لكن إلتشي لم ينجح في حصد النقاط الثلاث في الدوري الإسباني منذ نهاية سبتمبر/أيلول، حيث خسر 3 مباريات وتعادل في اثنتين من آخر 5 مباريات له في الدوري الإسباني الممتاز.

هيمنة مدريدية على المواجهات السابقة

حقق ريال مدريد الفوز في 35 من أصل 53 مباراة سابقة بين الفريقين في جميع المسابقات، بما في ذلك الفوز 4-0 عندما التقى الفريقان آخر مرة في النصف الثاني من موسم 2022-2023 في الدوري الإسباني.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد ضد إلتشي

كورتوا، ألكسندر أرنولد، أسينسيو، هويسين، كاريراس، كامافينغا، فالفيردي، غولر، بيلينغهام، فينيسيوس، مبابي.

تشكيلة إلتشي المحتملة ضد ريال مدريد

ديتورو، نونيز، أفنجروبر، تشوست، بيدروسا، أغوادو، جوسان، فيباس، مندوزا، مير، رودريغيز.