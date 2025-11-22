يعود فريق برشلونة للعب على ملعبه "كامب نو" بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك عندما يستضيف فريق أتلتيك بلباو بعد غد السبت في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد غياب أكثر من عامين عن ملعب كامب نو، بسبب أعمال التجديدات وزيادة سعته، يخوض البرسا أول مباراة له على ملعبه المجدد أمام 45 ألفا و400 مشجع فقط، بسبب عدم الانتهاء من أعمال التجديد.

وبدأ العمل في تجديد الملعب وزيادة سعته إلى 105 ألاف متفرج في منتصف 2023 ، وكانت الخطة الأساسية تهدف لعودة الفريق لخوض المباريات على الملعب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن تسببت سلسلة من التأجيلات في عدم خوض أي مباراة عليه.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تقام المباراة اليوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب "الكامب نو" في برشلونة.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة والربع (18:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الخامسة والربع (17:15) بتوقيت العراق.

القنوات الناقلة لمباراة

Bein sports 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

وسيهدف البرسا في أول مباراة يخوضها على الملعب المجدد لتحقيق الفوز على بلباو من أجل انتزاع صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت وبفارق

الأهداف عن ريال مدريد، الذي سيخوض مباراته في هذه الجولة غدا الأحد أمام إلتشي.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الريال، فيما يتواجد بلباو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وحقق برشلونة تسعة انتصارات وتعادل وحيد وتلقى هزيمتين، وهو أكثر فريق تسجيلا للأهداف في الدوري برصيد 32 هدفا، ولكنه تلقى أيضا 15 هدفا، مما يعني أنه يعاني على الصعيد الدفاعي.

ورغم غياب رافينيا وعدد من لاعبي الهجوم في فترات من الموسم، يظل فريق برشلونة قويا في الشق الهجومي، ومن المتوقع أن تتحسن سلاسة هجومهم أكثر مع عودة المزيد من اللاعبين للجاهزية البدنية، ومع ذلك، فإن مشاكلهم الدفاعية تبقى صعبة للغاية.

إعلان

تاريخيا، يتفوق برشلونة على بلباو في المواجهات المباشرة، حيث فاز في آخر3 مباريات جمعتهما، كما أن برشلونة لم يخسر سوى مباراتين فقط في

آخر 10 مباريات، وكانت الخسارتين في كأس ملك إسبانيا وكلاهما كان في الشوطين الإضافيين.

وفي الوقت نفسه، يحتل بلباو المركز السابع، بعدما حقق الفوز في خمس مباريات وتعادلين وتلقى خمس هزائم.

التشكيلتان المتوقعتان

برشلونة: غارسيا، كوندي، إريك غارسيا، كوبارسي، بالدي، لوبيز، أولمو، كاسادو، جمال، ليفاندوفسكي، توريس.

أتلتيك بلباو: سيمون، غوروزاييل، فيفيان، لابورت، بيرشيش،غالاريتا، ياوريغيزا، بيرينغ، سانسيت، نيكو ويليامز، غوروزيتا.