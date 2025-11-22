موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي النصر مع ضيفه الخليج على ملعب الأول بارك ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم 2025-2026.

ويعود البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى قيادة هجوم النصر المتصدر بعد حسم منتخب بلاده التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وذلك على الرغم من غيابه عن المباراة الأخيرة بعد طرده.

وأشار رونالدو (40 عاما) في وقت سابق إلى أن مشاركته المونديالية المقبلة ستكون الأخيرة عام 2026، ملمحا إلى أنه قد يلعب لعامين أو 3 أعوام قبل الاعتزال النهائي.

تقام المباراة غدا الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صفارة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت السعودية والدوحة، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر والخليج

THMANYAH HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

ومنذ بداية الموسم فاز النصر بجميع مبارياته في الدوري، مغردا وحيدا بالصدارة بـ24 نقطة، لكنه يتعرض للملاحقة من التعاون والهلال.

ويلعب الفريق مباراته المقبلة أمام الخليج السادس الذي لم يخسر بدوره في المباريات الخمس الأخيرة ضمن مختلف المسابقات.

ويسعى رونالدو العائد من زيارة إلى البيت الأبيض كان فيها ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى زيادة غلته التهديفية بعد تسجيله 9 أهداف خلف مواطنه وزميله جواو فيليكس (10)، وفك شراكة المركز الثاني مع خصمه في المباراة المقبلة النرويجي جوشوا كينغ.

المواجهات السابقة

عدد المباريات: 15.

فوز النصر في 6 مباريات.

فوز الخليج في 5 مباريات.

تعادلا في مباراة واحدة.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الخليج

العقيدي، سيماكان، مارتينيز، بوشل، الغنام، بروزوفيتش، ماني، أنجيلو، كومان، فيليكس، رونالدو.

تشكيلة الخليج المتوقعة ضد النصر

موريس، حمسل، شينكيفيلد، خبراني، ريبوتوشو، ماسوراس، كوربيليس، كنبه، حمزي، فورتونيس، آل جمعان.