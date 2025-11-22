مخاوف تتعلق بالسلامة في نزال جيك بول وأنطوني جوشوا

يعول الأميركي جيك بول الذي تحول من نجم على منصة يوتيوب إلى ملاكم محترف على "تفاؤل غير واقعي" لتحقيق مفاجأة أمام البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، عندما يلتقيان الشهر المقبل في ميامي ضمن حدث مخصص للبث عبر الإنترنت.

وسيواجه بول (28 عاما)، الذي هزم الأسطورة الأميركية مايك تايسون (58) في نزال مثير للجدل عُرض على نتفليكس عام 2024، خصما أصغر سنا بكثير عندما يلاقي جوشوا (36)، في نزال من 8 جولات في الوزن الثقيل يوم 19 ديسمبر/كانون الأول في فلوريدا.

والنزال، الذي تشير التقارير إلى أن عائداته ستبلغ 184 مليون دولار يتقاسمها الطرفان، أثار مجددا مخاوف تتعلق بالسلامة في عالم الملاكمة، إذ سينازل بول (1.85 م) لمواجهة جوشوا العملاق (1.98 م)، بطل أولمبياد 2012 وحامل لقبين موحدين في الوزن الثقيل سابقا.

"اليوم الأخير في حياة بول"

وحذّر البطل السابق ديفيد هاي هذا الأسبوع من أن النزال قد يكون "اليوم الأخير في حياة بول"، في حين أكدت الهيئة البريطانية للملاكمة أنها لم تكن لتوافق على إقامة النزال لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويمتلك بول سجلا محدودا في الحلبة يشمل 12 انتصارا مقابل هزيمة واحدة، بينها 7 بالضربة القاضية، لكنه سيكون في موقع ضعيف للغاية من حيث الطول والوزن ومدى الذراعين أمام جوشوا، الذي حقق 25 انتصارا بالضربة القاضية من أصل 28 فوزا في مسيرته، مقابل 4 هزائم فقط.

لكن الأميركي المثير للجدل أكد الجمعة أنه يملك الأدوات اللازمة لإيقاف جوشوا، خلال مواجهة ترويجية للنزال الذي سيُبث عبر نتفليكس الشهر المقبل.

وعندما سئل عما إذا كان قد "فقد عقله" باختياره مواجهة جوشوا، أجاب بول "أحب أن أتحدى نفسي أمام الأفضل. سنخوض حربا، والفائز سيكون الأفضل".

وأضاف أنه "وصلت إلى ما أنا عليه اليوم بفضل التفاؤل غير الواقعي. إنه وهم حتى يثبت العكس. هذا ما أوصلني إلى هنا. لم يعتقد أحد أن هذا ممكن، أن نكون هنا بعد أن بدأت الملاكمة، ولا أحد يظن أنني سأفوز. لذا انضموا إلى القائمة واستعدوا للصدمة".

سأحطم وجهه

من جانبه، حذّر جوشوا، الذي بدا أطول بكثير من بول خلال الحدث الترويجي، بأنه جاهز لتحقيق فوز ساحق.

وبعد أن أشاد بعقلية بول "القوية" وتعهد بمنحه "الاحترام"، قال جوشوا إنه "بصراحة، سأحطم وجهه، سأحطم جسده، وسأدوس عليه".

وأضاف "هذه عقليتي، عقلية المقاتل. أنا هنا لأنافس. أنا هنا لأثبت أنني الأفضل".

وكشف جوشوا، الذي خسر آخر نزال له بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام مواطنه دانيال دوبوا في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه كان يتدرب في إسبانيا مع الأوكراني ألكسندر أوسيك، حامل ألقاب دبيلو بي إيه ودبليو بي سي وآي بي إف، بعد انفصاله عن مدربه السابق بن ديفيسون.

وقال جوشوا "لن أتدرب تحت إشراف بن ديفيسون. لندن تُشتتني قليلا، لذا دُعيت للتدرب مع فريق أوسيك. كنت في إسبانيا، وأجرينا تدريبات جيدة".

وتابع "أوسيك من أفضل الملاكمين في العالم. الأمر لا يتعلق به فقط، بل بالفريق المحيط به. انضممت إليهم، والحصول على فكرة عن كيفية تحقيق كل هذه الإنجازات كان أمرا رائعا".