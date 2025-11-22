موعد مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يستضيف الهلال نظيره الفتح في مباراة تعد بالإثارة مساء السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ويدخل اللقاء بـ6 انتصارات وتعادلين، ويهدف للتقدم نحو مراكز الصدارة ومطاردة غريمه الأزلي النصر.

في المقابل، يتطلع الفتح للخروج من كبوته وتصحيح مساره في البطولة، حيث يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب بـ5 نقاط.

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي

تقام المباراة يوم السبت 22 نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة إلا عشرين دقيقة مساء (17:40) بتوقيت السعودية والدوحة، السابعة إلا عشرين دقيقة مساءً (18:40) بتوقيت الإمارات.

يدخل الهلال اللقاء وهو في أفضل حالاته بعد سلسلة نتائج إيجابية، بينما يعاني نادي الفتح من تذبذب في مستواه مؤخرا، خاصة في المباريات خارج أرضه، ما يزيد من صعوبة المواجهة أمام "الزعيم".

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

THMANYAH HD

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

واعترف مدرب الفتح جوزيه غوميز بصعوبة المواجهة "المباراة ستكون معقدة أمام فريق مثل الهلال، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وعلينا أن نكون أكثر تركيزا في كل تفاصيل اللقاء".

ولم يخفِ قلقه من الغيابات "نعاني بعض الغيابات التي خلفتها الإصابات والإيقاف مثل مروان سعدان، كما أن ذهاب عدد من اللاعبين للانتداب الدولي، يجعلنا نبحث عن التركيز الذهني على الصعيد الفردي أكثر من الجماعي لأن الانسجام لن يكون مكتملا".

تاريخ مواجهات الهلال والفتح في الدوري السعودي:

عدد المباريات: 39.

فوز الهلال: 30 مباراة.

فوز الفتح: 6 مباريات.

التعادل: 3 مباريات.

كشف إنزاغي عن أزمة يعاني منها الهلال، قبل لقاء الغد، وهي مركز الظهير الأيمن، في ظل استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، وإصابة حمد اليامي، وكذلك متعب الحربي، الذي كان يستعين به في هذا المركز.

وقال "مباراة الغد لدينا مشكلة في مركز الظهير الأيمن، وسأسعى لإيجاد حل لهذه المشكلة وتجهيز لاعب يتأقلم مع هذا المركز، سنرى من سيشارك بعد مران اليوم في هذا المركز".

وأضاف "فريق الفتح تعرض لبعض التعثرات، لكنه بلغ دور ربع نهائي كأس الملك، لديه مدرب جيد جدا، ولاعبون على مستوى عالٍ في خط الهجوم".

ويخوض الهلال المواجهة وهو يفتقد العديد من الأسماء بسبب الإصابة، على غرار علي لاجامي، وعبد الله الحمدان، فضلا عن غياب حمد اليامي ومتعب الحربي لـ6 أسابيع.

ولا يزال موقف حسان تمبكتي وداروين نونيز، في انتظار كلمة الحسم من قِبل سيموني إنزاجي، عقب التدريبات الختامية.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الفتح

ياسين بونو، كوليبالي، البليهي، يوسف أكشتشيك، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم، ماركوس ليوناردو، سالم الدوسري.

تشكيلة الفتح المتوقعة ضد الهلال

البخاري، باتيا، فرنانديز، سعدان، قشيش، باتنة، يوسف، بندبكة، الزبيدي، العنزي، فارغاس.