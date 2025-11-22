شاهد.. نيوكاسل يونايتد يطيح بمانشتسر سيتي بثنائية بارنز
قاد هارفي بارنز نيوكاسل يونايتد للفوز على مانشستر سيتي 2-1 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى ملعب "سانت جيمس بارك" شهد الشوط الأول بعض الفرص المُهدرة، أبرزها محاولة إيرلينغ هالاند التي تصدى لها حارس نيوكاسل بعد أن سدد النرويجي الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء بعدما استقبل كرة عرضية أرضية من الجبهة اليسرى.
أما نيوكاسل، فقد أهدر هارفي بارنز فرصة هدف محقق بعدما استلم كرة جاءته من الجبهة اليمنى، ليصبح أمام المرمى مباشرة ثم يسددها بغرابة شديدة بجوار القائم.
ونجح نيوكاسل يونايتد في التقدم في الدقيقة 63، عندما سجل بارنز الهدف الأول في مرمى دوناروما.
وتمكن مانشستر سيتي من إدراك التعادل عن طريق روبن دياز في الدقيقة 68 من عمر المباراة.
بعدها بدقيقتين (70)، عاد بارنز لهز الشباك مجددا محرزا هدف التقدم لمصلحة نيوكاسل.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث في حين رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ14.