شاهد.. نيوكاسل يونايتد يطيح بمانشتسر سيتي بثنائية بارنز

قاد هارفي بارنز نيوكاسل يونايتد للفوز على مانشستر سيتي 2-1 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب "سانت جيمس بارك" شهد الشوط الأول بعض الفرص المُهدرة، أبرزها محاولة إيرلينغ هالاند التي تصدى لها حارس نيوكاسل بعد أن سدد النرويجي الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء بعدما استقبل كرة عرضية أرضية من الجبهة اليسرى.

أما نيوكاسل، فقد أهدر هارفي بارنز فرصة هدف محقق بعدما استلم كرة جاءته من الجبهة اليمنى، ليصبح أمام المرمى مباشرة ثم يسددها بغرابة شديدة بجوار القائم.

ونجح نيوكاسل يونايتد في التقدم في الدقيقة 63، عندما سجل بارنز الهدف الأول في مرمى دوناروما.

هارفي بارنز يفتتح التسجيل لنيوكاسل يونايتد #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/k9d2sMW2BR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

وتمكن مانشستر سيتي من إدراك التعادل عن طريق روبن دياز في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

شاهد هدف روبن دياش في مرمى نيوكاسل يونايتد #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/tnsua9Gcmr — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

بعدها بدقيقتين (70)، عاد بارنز لهز الشباك مجددا محرزا هدف التقدم لمصلحة نيوكاسل.

هارفي بارنز يضيف الهدف الثاني لنيوكاسل يونايتد ⚽️#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/fzPWJXkc71 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

وبهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 22 نقطة في المركز الثالث في حين رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ14.