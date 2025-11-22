فوز كبير للأهلي وتعادل مخيب للترجي بدوري أبطال أفريقيا

وجه الأهلي المصري رسالة شديدة اللهجة في مستهل مشواره في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 4-1 اليوم السبت على ملعب القاهرة الدولي في قمة عربية قوية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.

وحقق نادي القرن انطلاقة قوية مشكلا ضغطا قويا على منافسيه في المجموعة، وكذلك دفعة معنوية كبيرة للفريق وتأكيد أنه مرشّح جدي للبطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بها (12).

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا list 2 of 2 نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية end of list

وسيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ البداية، حيث أهدر كما من الفرص المواتية ولا سيما عبر محمود حسن "تريزيغيه" ومحمد شريف والمالي أليو ديانغ.

وافتتح تريزيغيه التسجيل برأسية محكمة إثر ركلة ركنية من أحمد سيد "زيزو" (36)، وبعد 3 دقائق ضاعف شريف النتيجة بتسديدة قوية إثر عرضية من المغربي أشرف بنشرقي (39).

وصدّت العارضة تسديدة قوية لتريزيغيه من خارج المنطقة في مستهل الشوط الثاني، ثم قلّص الفريق الجزائري النتيجة بعدما حاول ياسر إبراهيم إبعاد عرضية مهدي مرغم وحولها بالخطأ إلى شباك الحارس محمد الشناوي (57).

وأضاف تريزيغيه ثالث أهداف الأهلي بتسديدة أرضية مميزة (82)، وعزز البديل إمام عاشور فوز الفريق المصري بالرابع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (90+2).

وفي المجموعة ذاتها، خسر الجيش الملكي المغربي أمام مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 0-1 على ملعب "أماني" في جزيرة زنجبار.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا بعد إلغاء هدف للفريق العسكري، بداعي التسلل وهو أمر اعترض عليه بضراوة.

وترجم أصحاب الأرض أفضليتهم على المجريات وتمكنوا من التسجيل عبر برانس دوبي الذي استغل ارتباكا دفاعيا لدى الفريق المغربي ووضع الكرة في الشباك (58).

إعلان

وأحرز الجيش الملكي هدفا بعد كرة عرضية تحولت إلى هدف بعد ضربة رأس، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (67).

الترجي يتعادل على أرضه

وفشل الترجي التونسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور وسقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه "الملعب المالي" المالي على ملعب حمادي العقربي في رادس ضمن المجموعة الرابعة.

وفشل فريق باب سويقة في ترجمة سيطرته شبه المطلقة من اختراق الدفاع المالي، برغم محاولات شهاب الجبالي وحسام تكا العديدة.

وفي المجموعة الثالثة، تمكن الهلال السوداني من التفوق على ضيفه مولودية الجزائر الجزائري 2-1 الجمعة في العاصمة الرواندية كيغالي.

وشهدت نهائية اللقاء أحداثا مؤسفة ومناوشات بين لاعبي الفريقين.

وفي المجموعة ذاتها، تغلب ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الذي حل وصيفا لبطل النسخة السابقة، على ضيفه سان إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية 3-1 في بريتوريا.