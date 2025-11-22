شاهد.. هدف خيالي من 35 مترا بالدوري الفرنسي

سجل الظهير مورغان جان بيير هدفا استثنائيا، مساء الجمعة، لصالح فريقه "إف سي فلوري" على أرض ملعب فالنسيان ضمن الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثالثة الفرنسي لكرة القدم.

وبعد فترة وجيزة من نهاية الشوط الأول، وبينما كان فريقه متقدما 1-0 بهدف فريدي كولومبو في الدقيقة 11، استقبل الظهير المدغشقري كرة مشتتة من دفاع الخصم.

ومن دون تردد، أطلق مورغان قذيفة بقدمه اليسرى من مسافة 35 مترا تقريبا لتستقر الكرة في الزاوية الصعبة لمرمى الحارس جان لوشيه.

وانتشر الهدف المذهل الذي سجل على أرض ملعب هينو في فالنسيان على نطاقٍ واسعٍ على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبهذا الهدف الرائع والفوز في فالنسيان قفز فريق فلوري الصاعد حديثًا إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري.

يذكر أن مورغان البالغ من العمر 33 عاما، انضم الصيف الماضي إلى النادي الباريسي قادما من أورليانز.