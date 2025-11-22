شاهد.. تشلسي يهزم بيرنلي وسقوط مدو لليفربول أمام نوتنغهام فورست

قفز فريق تشلسي للمركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 2-صفر ضمن منافسات الجولة الـ12. بينما واصل ليفربول سقوطه بعد تعثره أمام نوتنغهام فورست بثلاثية نظيفة.

نجح الـ"بلوز" في هز شباك المضيف قبل نهاية الشوط الأول في أجواء باردة على ملعب تورف مور، برأسية جميلة عبر البرتغالي بيدرو نيتو بعد عرضية جميلة للشاب جيمي غيتنز (37).

وفي الدقيقة 88 سجل تشلسي الهدف الثاني، عندما توغل مارك جويو بالكرة من الناحية اليمنى وأصبح في مواجهة الحارس دوبرافكا، ومرر الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه، إلى القادم من الخلف إنزو فرنانديز الذي قابلها بتسديدة قوية لتعانق كرته الشباك.

وبهذه النتيجة رفع تشلسي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقت، في حين توقف رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز الـ17.

وهذا الفوز هو السابع للبلوز في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.

سقوط ليفربول

سقط ليفربول على ملعبه ووسط جماهيره أمام نوتنغهام فورست بالخسارة بنتيجة صفر – 3.

وأفسدت هذه الخسارة احتفال محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بخوض 300 مباراة بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند 18 نقطة بخسارته الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم ليتراجع حامل اللقب للمركز الـ11 في جدول الترتيب.

وتضاعف هذه الخسارة الثقيلة الضغوط على مدربه الهولندي آرني سلوت قبل مواجهة آيندهوفن، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، وتضعف حظوظه في الدفاع عن لقب الدوري.

أما نوتنغهام فورست فقد واصل صحوته تحت قيادة المدرب شون دايتش بتعادل وفوزين في آخر 3 جولات ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ16.

تلقى الريدز الهدف الأول في الدقيقة 33 عندما تعثر مدافعو ليفربول في التعامل مع ركلة ركنية، لتصل الكرة إلى موريلو ليسدد بيسراه في الشباك، ويمنح نوتنغهام التقدم.

وبعد مرور 38 ثانية فقط من انطلاق الشوط الثاني، تلقى ليفربول ضربة جديدة باستقبال هدف ثان سجله نيكولو سافونا بعد مهارة وتمريرة متقنة من زميله نيكو ويليامز.

ليفربول يتلقى الهدف الثاني من نوتينغهام فورست في قلب أنفيلد، وسط صدمة جماهيره 😮⚽️#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/p05WiUvRbU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2025

وواصل الضيوف تشكيل الخطورة حيث أضاع البديل أوماري هاتشينسون فرصة خطيرة في الدقيقة 78، وبعدها بثوان أضاف مورغان جيبس وايت الهدف الثالث بعد ارتباك مدافعي ليفربول في التعامل مع ركلة حرة.