بطولة جديدة للفيفا في مارس/آذار 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إطلاق بطولة دولية جديدة تُقام خلال نافذة مارس/آذار الدولية، تحت اسم "سلسلة الفيفا 2026".

المبادرة التي تأتي بعد تجربة أولية ناجحة في مارس/آذار 2024، تهدف إلى زيادة عدد المباريات الدولية التنافسية، وتعزيز التواصل بين الاتحادات الكروية من مختلف القارات، وتوفير فرص أكبر للفرق التي قلّما تواجه منافسين من خارج مناطقها.

بطولة تجمع منتخبات الرجال والنساء

وتأتي البطولة ضمن الأهداف الإستراتيجية للفيفا للفترة بين 2023 و2027، التي تركّز على تعزيز التوازن التنافسي والتطوير التقني عالميا.

ولأول مرة في هذا الإطار، ستشمل البطولة منتخبات الرجال والنساء معا، بصيغة موسّعة تعتمد على عدد أكبر من الاتحادات المضيفة والمنتخبات المشاركة.

وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن "سلسلة الفيفا تهدف إلى توفير فرص جديدة للاعبين والمدربين والمشجعين، وتعزيز عالمية كرة القدم من خلال مباريات تنافسية حقيقية". وأضاف أن النسخة الجديدة ستمنح قيمة إضافية لمنتخبات الرجال والنساء، وتتيح للدول فرصة أكبر للظهور والتألق على الساحة العالمية.

منافسات عابرة للقارات

ومن المقرر أن تُقام منافسات الرجال في دول متعددة، من بينها أستراليا، وأذربيجان، وإندونيسيا، وكازاخستان، وموريشيوس، وبورتوريكو، ورواندا، وأوزبكستان، مع احتمال إضافة دول جديدة لاحقا.

أما منافسات السيدات فستنطلق في البرازيل وساحل العاج وتايلند، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية مطلع 2026.

مباريات تنافسية بدون إرهاق

والمباريات ودية تحمل طابعا تنافسيا، وهذا يمنح المنتخبات فرصة لخوض تجارب فنية عالية الجودة بدون إضافة ضغط جديد على الجدول الدولي. ويساهم هذا النموذج في تطوير المهارات الفنية عبر مواجهة مدارس كروية متنوعة.

وتشمل فوائد البطولة تعزيز الهويات التكتيكية للمنتخبات، وزيادة القيمة التجارية عبر إبراز أسواق جديدة، إضافة إلى خلق مساحة أوسع للتبادل الثقافي بين الدول المشاركة بفضل الرابط المشترك وهو شغف الساحرة المستديرة.

إعلان

واعتمد مجلس الفيفا هذه البطولة لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2022، بهدف منح الدول التي تطوّر هياكلها الكروية فرصة للمشاركة في بطولة بمعايير تنظيمية عالية، وهذا يسهم في رفع مستوى الاحتراف والتطور الفني لديها.

وبهذا الإعلان، يواصل الفيفا خطواته لتوسيع عالمية اللعبة، وتقديم شكل جديد من المنافسات التي تجمع القارات تحت راية كرة القدم، مؤكدا سعيه لجعل اللعبة أكثر شمولا وتنوعا حول العالم.