رياضة|الدوري الألماني

بايرن ميونخ يسحق فرايبورغ وليفركوزن يستمر في المطاردة

epa12542315 Harry Kane of Munich (2-L) celebrates with teammates after scoring the 4-2 lead during the German Bundesliga soccer match between FC Bayern Munich and SC Freiburg in Munich, Germany, 22 November 2025. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
فوز مثير وكبير لبايرن ميونخ على ضيفه فرايبورغ بـ6-2 (الأوروبية)
Published On 22/11/2025
|
آخر تحديث: 22:41 (توقيت مكة)

حفظ

قلب بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني الطاولة على ضيفه فرايبورغ عندما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز كبير بنتيجة 6-2، وذلك لحساب الجولة الـ11 من البوندسيلغا.

تأخر العملاق البافاري بهدفين مبكرين، الأول في الدقيقة الـ12 من الياباني يويتو سوزوكي، والثاني من السويسري يوهان مانزامبي بعدها بـ5 دقائق.

Bayern's Harry Kane, second left, Bayern's Dayot Upamecano, right, Bayern's Lennart Karl, left, and Bayern's Jonathan Tah celebrate scoring their side's fourth goal during the Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Freiburg in Munich, Germany, Saturday, Nov. 22, 2025.(AP Photo/Matthias Schrader)
فرحة لاعبي بايرن ميونخ بهدف هاري كين (أسوشيتد برس)

وقبل أن يقلص الواعد لينارت كارل الفارق في حدود الدقيقة الـ22، كان وراء تمريرة حاسمة للاعب مايكل أوليز الذي أدرك بها هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

واندفع بايرن ميونخ بقوة في الشوط الثاني، ليمنحه المدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو التقدم للمرة الأولى في المباراة بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن يعزز هدافه الدولي الإنجليزي هاري كاين التقدم بهدف رابع في الدقيقة الـ60، ليرفع كين رصيده إلى 14 هدفا في صدارة هدافي البوندسليغا.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg - Allianz Arena, Munich, Germany - November 22, 2025 Bayern Munich's Harry Kane celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Gintare Karpaviciute DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.
كين يعزز صدارته في ترتيب هدافي البوندسليغا (رويترز)

وجاء الدور على السنغالي نيكولاس جاكسون ليمضي الهدف الخامس في الدقيقة الـ78 إثر تمريرة من أوليسيه الذي اختتم المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة الـ84.

وقال الشاب لينارت كارل عقب نهاية المباراة "تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين، كانت بداية صعبة، لكننا عدنا بشكل جيد، وسجلنا 6 أهداف، سارت الأمور على ما يرام في النهاية".

من جهته، أشاد ألكسندر بافلوفيتش -الذي صنع هدف كاين- بزميله كارل قائلا "لم أر لاعبا يتمتع بمثل هذه الثقة بالنفس في سنه، إنه لاعب رائع، ومن الممتع اللعب معه".

ليفركوزن يعود إلى سكة الانتصارات

وحسم ليفركوزن مباراته أمام فولفسبورغ في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بدأها يوناس هوفمان في الدقيقة التاسعة، وبعدها بنحو ربع ساعة سجل البوركينابي إدمون تابسوبا الهدف الثاني، أما الهدف الثالث فسجله الأميركي مالك تيلمان في الدقيقة الـ33.

إعلان

واكتفى أصحاب الأرض بتسجيل هدف الشرف في الدقيقة الـ58 عبر السلوفاكي دينيس فافرون.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 23 نقطة، ليصبح في المركز الثاني بفارق نقطة عن لايبزيغ الذي سيستضيف فيردر بريمن الأحد في ختام هذه الجولة، في حين مُني فولفسبورغ بخسارته الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ13.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 22: Head coach Vincent Kompany of FC Bayern München talks to Michael Olise of FC Bayern München during the Bundesliga match between FC Bayern München and SC Freiburg at Allianz Arena on November 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

وفرّط بوروسيا دورتموند في فرصة انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه شتوتغارت 3-3، إذ كان دورتموند في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بهدفين من قائده إيمري تشان من علامة الجزاء في الدقيقة الـ34 وماكسيميليان باير في الدقيقة الـ41.

لكن الضيوف ردوا بثنائية للدولي دنيز أونداف في الدقيقتين الـ47 والـ71.

ومنح البديل كريم أدييمي التقدم مجددا لدورتموند في الدقيقة الـ89، لكن أونداف فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهاتريك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل عن الضائع.

أما بوروسيا مونشنغلادباخ فعاد بفوز كبير على حساب مضيفه هايدنهايم بـ3-0، تناوب على تسجيلها الإندونيسي كيفين ديكس من ركلة الجزاء، والبوسني هاريس تاباكوفيتش والياباني شوتو ماشينو.

وفي الجولة نفسها حقق أوغسبورغ فوز صعبا على ضيفه هامبورغ بهدف وحيد سجله أنطون كاده قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

المصدر: وكالات

إعلان