بايرن ميونخ يسحق فرايبورغ وليفركوزن يستمر في المطاردة

قلب بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني الطاولة على ضيفه فرايبورغ عندما حوّل تأخره بهدفين إلى فوز كبير بنتيجة 6-2، وذلك لحساب الجولة الـ11 من البوندسيلغا.

تأخر العملاق البافاري بهدفين مبكرين، الأول في الدقيقة الـ12 من الياباني يويتو سوزوكي، والثاني من السويسري يوهان مانزامبي بعدها بـ5 دقائق.

وقبل أن يقلص الواعد لينارت كارل الفارق في حدود الدقيقة الـ22، كان وراء تمريرة حاسمة للاعب مايكل أوليز الذي أدرك بها هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واندفع بايرن ميونخ بقوة في الشوط الثاني، ليمنحه المدافع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو التقدم للمرة الأولى في المباراة بتسجيله الهدف الثالث، قبل أن يعزز هدافه الدولي الإنجليزي هاري كاين التقدم بهدف رابع في الدقيقة الـ60، ليرفع كين رصيده إلى 14 هدفا في صدارة هدافي البوندسليغا.

وجاء الدور على السنغالي نيكولاس جاكسون ليمضي الهدف الخامس في الدقيقة الـ78 إثر تمريرة من أوليسيه الذي اختتم المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة الـ84.

وقال الشاب لينارت كارل عقب نهاية المباراة "تلقينا هدفين من كرتين ثابتتين، كانت بداية صعبة، لكننا عدنا بشكل جيد، وسجلنا 6 أهداف، سارت الأمور على ما يرام في النهاية".

من جهته، أشاد ألكسندر بافلوفيتش -الذي صنع هدف كاين- بزميله كارل قائلا "لم أر لاعبا يتمتع بمثل هذه الثقة بالنفس في سنه، إنه لاعب رائع، ومن الممتع اللعب معه".

ليفركوزن يعود إلى سكة الانتصارات

وحسم ليفركوزن مباراته أمام فولفسبورغ في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بدأها يوناس هوفمان في الدقيقة التاسعة، وبعدها بنحو ربع ساعة سجل البوركينابي إدمون تابسوبا الهدف الثاني، أما الهدف الثالث فسجله الأميركي مالك تيلمان في الدقيقة الـ33.

واكتفى أصحاب الأرض بتسجيل هدف الشرف في الدقيقة الـ58 عبر السلوفاكي دينيس فافرون.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 23 نقطة، ليصبح في المركز الثاني بفارق نقطة عن لايبزيغ الذي سيستضيف فيردر بريمن الأحد في ختام هذه الجولة، في حين مُني فولفسبورغ بخسارته الثالثة تواليا والسابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الـ13.

وفرّط بوروسيا دورتموند في فرصة انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما سقط في فخ التعادل أمام ضيفه شتوتغارت 3-3، إذ كان دورتموند في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما حسم الشوط الأول بهدفين من قائده إيمري تشان من علامة الجزاء في الدقيقة الـ34 وماكسيميليان باير في الدقيقة الـ41.

لكن الضيوف ردوا بثنائية للدولي دنيز أونداف في الدقيقتين الـ47 والـ71.

ومنح البديل كريم أدييمي التقدم مجددا لدورتموند في الدقيقة الـ89، لكن أونداف فرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهاتريك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل عن الضائع.

أما بوروسيا مونشنغلادباخ فعاد بفوز كبير على حساب مضيفه هايدنهايم بـ3-0، تناوب على تسجيلها الإندونيسي كيفين ديكس من ركلة الجزاء، والبوسني هاريس تاباكوفيتش والياباني شوتو ماشينو.

وفي الجولة نفسها حقق أوغسبورغ فوز صعبا على ضيفه هامبورغ بهدف وحيد سجله أنطون كاده قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.