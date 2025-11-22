أعلن عدد من المنتخبات المشاركة في النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب لكرة القدم، عن القوائم النهائية للاعبين.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة التي تستضيفها دولة قطر، الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025 وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، وستُقام مبارياتها على 6 ملاعب من تلك التي احتضنت مباريات كأس العالم 2022.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 تشكيلة الأردن في كأس العرب 2025

تشكيلة الأردن في كأس العرب 2025 list 2 of 2 مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة للبث المباشر end of list

قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العرب 2025

وتأكدت مشاركة دول قطر المضيف، الجزائر حامل اللقب و7 منتخبات أخرى من الأعلى تصنيفا وفق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهي مصر، والعراق، والأردن، والمغرب، والسعودية، وتونس، والإمارات.

وسيكتمل نصاب الفرق السبعة المتبقية بعد إقامة مباريات التصفيات المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وحتى الآن أعلنت 5 منتخبات عن القائمة النهائية للاعبيها المشاركين في كأس العرب وهي السعودية، مصر، المغرب، تونس والأردن.

وتاليا قوائم المنتخبات المعلنة بشكل رسمي حتى الآن:

المجموعة الأولى:

منتخب تونس

أعلن سامي الطرابلسي مدرب "نسور قرطاج" عن القائمة النهائية المشاركة في كأس العرب وجاءت على النحو التالي:

تعرف على قائمة منتخب تونس المشارك في كأس العرب 2025 ◀️ قطر تستضيف الحدث خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025#كأس_العرب2025#قنوات_الكاس #منصة_شوف pic.twitter.com/BTNnDqpSRN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 21, 2025

حراسة المرمى: أيمن دحمان، نور الدين فرحاتي.

خط الدفاع: محمد بن علي، علي معلول، محمد أمين بن حميدة، ياسين مرياح، حمزة الجلاصي، مروان الصحراوي، أسامة الحدادي.

خط الوسط: فرجاني ساسي، حسام تقا، إسماعيل الغربي، محمد الحاج محمود، شهاب الجبالي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: عمر لعيوني، نعيم سليتي، نسيم دنداني، حازم المستوري، فراس شواط.

منتخب قطر (لم يعلن قائمته بعد)

المجموعة تضم اثنين من منتخبات: سوريا، جنوب السودان، ليبيا، فلسطين

المجموعة الثانية:

منتخب السعودية

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية يوم الخميس الماضي عن قائمة اللاعبين النهائية للأخضر السعودي والتي ضمت 23 لاعبا.

حراسة المرمى: نواف العقيدي، راغد نجار، عبد الرحمن الصانبي.

إعلان

الدفاع: عبد الإله العمري، ولید الأحمد، نواف بوشل، محمد سلیمان، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، علي مجرشي.

الوسط: مراد الهوساوي، محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، محمد کنو، عبد الله الخيبري، أيمن يحيى، ناصر الدوسري.

الهجوم: سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

منتخب المغرب

أعلن طارق السكتيوي الذي سيقود منتخب رديف المغرب في بطولة كأس العرب عن القائمة النهائية للاعبين المشاركين في البطولة وهم:

قائمة المنتخب المغربي المستدعاة للمشاركة في كأس العرب 2025 🇲🇦🏆 pic.twitter.com/G4kJLBIpSS — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) November 21, 2025

حراسة المرمى: صلاح الدين شهاب، مهدي بنعبيد، رشيد غانمي.

الدفاع: هيثم منعوت، حمزة الموساوي، مروان الوادني، محمد مفيد، أنس باش، محمد بولكسوت، مروان سعدان، سفيان بوفتيني، محمود بنتايك.

خط الوسط: أيوب خيري، خالد آيت أورخان، محمد ربيع حريمات، صابر بوغرين، أشرف المهداوي، وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف مهري، حمزة الهنوري، عبد الرزاق حمد الله، كريم البركاوي، وليد أزارو، طارق تيسودالي، أسامة طنان، أمين زحزوح، أشرف بن شرقي.

المجموعة تضم اثنين من منتخبات: عمان، الصومال، اليمن، جزر القمر.

المجموعة الثالثة:

منتخب مصر

يشارك المنتخب المصري في البطولة من خلال فريق مكوّن من اللاعبين المحليين والمحترفين في الدول العربية فقط بقيادة المدرب الوطني حلمي طولان الذي أعلن قائمته النهائية على النحو التالي:

🚨🚨🚨 قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025#كأس_العرب2025 🇪🇬❤️ pic.twitter.com/10Pq7IXtQ0 — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) November 20, 2025

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام.

الدفاع: هادي رياض، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا، كريم فؤاد.

الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر.

الهجوم: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.

منتخب الأردن

أعلن المغربي جمال سلامي مدرب منتخب الأردن عن قائمة "النشامى" النهائية التي ضمت 23 لاعبا هم:

🚨🚨🚨قائمة النشامى 🇯🇴 للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025 : ❤️🤩 pic.twitter.com/0fIIM2NwMt — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) November 22, 2025

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلباية.

الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي.

الوسط: رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق.

الهجوم: علي علوان، يزن النعيمات.

منتخب الامارات (لم يعلن قائمته بعد)

المجموعة تضم أحد منتخبي: الكويت، موريتانيا.

المجموعة الرابعة:

منتخب الجزائر (لم يعلن قائمته بعد)

منتخب العراق (لم يعلن قائمته بعد)

المجموعة تضم اثنين من منتخبات: البحرين، جيبوتي، لبنان، السودان.

قوائم منتخبات التصفيات

في هذه الأثناء، أعلنت المنتخبات العربية الـ14 التي ستخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العرب عن قوائمها.

وتاليا قوائم المنتخبات المشاركة في التصفيات:

منتخب البحرين

🚨🚨🚨قائمة منتخب البحرين لبطولة كأس العرب 2025 🇧🇭 : ❤️🤩 pic.twitter.com/xZjRpMDdtP — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) November 22, 2025

حراسة المرمى: عمر زايد، محمد الغربلي، إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: أمين بنعدي، وليد الحيام، سيد الموسوي، حسين العكر، فينسنت توتشوكو، جاسم الشيخ، أحمد بوغمار، محمد حسن، هزّاع مبارك، عبد الله الخلاصي.

إعلان

خط الوسط: سيد شبر، علي مدن، محمد مرهون، كميل الأسود، عمر عبد الرحمن.

خط الهجوم: هاشم راضي، إبراهيم الختال، مهدي عبد الجبار، محمد الرميحي، مهدي الحميدان.

منتخب الصومال

حراسة المرمى: سعيد أليلي، عبد الرحمن مامان، إبراهيم حسين.

خط الدفاع: يونس فرح، عابد محمد، أحمد عبدي، محمد محمد، علي عمر، عبد الله عبد الله، فيصل عمر.

خط الوسط: محمد عمر، عبد الصمد عبد الله، عمر جامع، عبد الرحمن شريف، ياس خميس.

خط الهجوم: هندوالا بوانا، يوسف علي أحمد، علي عادم موسى، سكريا شوعيب حسن، فرحان أحمد، عيسى مارسيس، ياسر سعد، مباشر نور.

منتخب اليمن

حراسة المرمى: عبد الله حسن، أسامة حيدر، أسامة أحمد.

خط الدفاع: نادر سهل، هارون محمد علي، حمزة صباح، عمرو لطف، رامي الوسماني، ممدوح سعد، أحمد الوجيه، علي خالد محمد، رضوان علي محمد.

خط الوسط: ناصر أحمد محمد، محمد هاشم سيف، أسامة عنبر، عمر زيد أحمد، نواف علي.

خط الهجوم: عادل عباس قاسم، عمر عبد الله، عبد الواسع المطري، عبد المجيد صالح، عبد العزيز خميس، يوسف محمد أحمد.

منتخب جزر القمر

حراسة المرمى: عادل أنزيماتي-أبودو، أحمد فاغيدو، علي نادويم أحمدا.

خط الدفاع: كريم سعيد محمد، تميم تاريك، عمر عبد العزيز، يانيس كارّي، إدريس محمد، ناصر حميدو.

خط الوسط: محمد إسماعيل، زينو الدين محمد، ياسين سايندو، أنفان أحمدا مزي، ألفونسي أحمد هاسلان، نسيم أحمد، حاميس مسا، عبد المجيد دجاي.

خط الهجوم: زايد أمير، قاسم حاجي، إبراهيم يوسوف جودجا، عفان سعيد جمبّا، أيميريك أحمد، حسين زكواني سعيد.

منتخب سوريا

🚨🚨🚨🚨🇸🇾 – قائمة المنتخب السوري لمواجهة جنوب السودان في مباراة الحسم للتأهل لكأس العرب 💚🦅 – أبرز الغيابات "عمر السومة " 🇸🇾 pic.twitter.com/ju5J9IeU45 — كأس العرب FIFA ™ (@_90TM) November 20, 2025

حراسة المرمى: إلياس هدايا، شاهر الشاكر، ماكسيم صراف.

خط الدفاع: أحمد فقا، ألان أوسي، عبد الله الشامي، عمرو الميداني، خالد قردوغلي، عبد الرزاق محمد، زكريا حنان.

خط الوسط: سيمون أمين، محمود المواس، محمد الحلّاق، أنس دهان، محمود نايف، إلمار أبراهام، محمد الصلخدي، محمد عنز، حسن دهان، محمود الأسود.

خط الهجوم: عمر خربين، ياسين سامية، أنطونيو يعقوب.

منتخب جنوب السودان

حراسة المرمى: رمضان دينغ، جودويل سابيو، ماجاك ماويث.

خط الدفاع: بنجامين لادو، راشد لادو، بول كون، دانيال دانغ، صموئيل غوردون، عاطر ماغور، واني فيتا، عاطينديلي جيريغا.

خط الوسط: بيتر ياك، جوزيف زيبيدايو، ويليام كوندو، بيتر دانيال، مانديلا لوغانغ، ماريو ألبانو.

خط الهجوم: ألفريد فريدم، رونالد بول، ديفيد كو، كير مالوك، ديفيد مبورو، باب أكيتش.

منتخب الكويت

حراسة المرمى: خالد الرشيدي، سليمان عبد الغفور، سعود الحوشان.

خط الدفاع: حسن حمدان، راشد الدوسري، فهد الهاجري، محمد الشريفي، خالد الفضلي، ناصر خضر.

خط الوسط: معاذ الظفيري، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، ناصر فالح، فواز العتيبي، عبد الوهاب العوضي، رضا أبو جبارة، عذبي شهاب.

خط الهجوم: محمد دحام، عيد الرشيدي، يوسف ماجد، شبيب الخالدي، معاذ العنزي، ويوسف ناصر.

منتخب موريتانيا

حراسة المرمى: عبد الرحمن سار، بابكر نياس، بابكر ديوب.

خط الدفاع: خديم دياو، محمد زويد، ديمين ساليك، لامين با، نوح محمد العبد، عبد الله الإيد، إبراهيما كيتا.

خط الوسط: غيسوما فوفانا، عمار هيديرا، معاتا ماغاسا، باكاري كامارا، محمد سعيد، الحسن الإيد، يعقوب سيدي.

خط الهجوم: مامادو سي، المامي تيته، إدريسا ثيام، أحمد أحمد، سيدي بونا عمار، أحمد مبارك.

منتخب السودان

حراسة المرمى: محمد النور، علانادلوس محمد، منجد سلمان.

خط الدفاع: محمد سعيد، الطيب عبد الله، مصطفى محمد، ياسر عمر، بخيت نميرا، عوض جادين، أحمد عبد المنعم يوسف، مازن محمد.

إعلان

خط الوسط: أبو عاقلة أحمد، ولي دايين، عمار محمد، صلاح الدين الحسن، محمد شمبالي.

خط الهجوم: عبد الرزاق طه، ياسر الطيب، محمد يعقوب، غوها أوتينيال روبا، مازن توور، الغزولي محمد، موسى حسين علي.

منتخب لبنان

حراسة المرمى: مهدي خليل، مصطفى مطر، علي صبّح.

خط الدفاع: محمد الحايك، خليل خميس، محمد صفوان، نصار نصار، حسين زين، خضر قدّور، حسن فرحات، وليد شور، قاسم الزين، حسين شرف الدين، محمد حيدر، أحمد خير الدين، جبرائيل بيطار، علي طنيش، زين الدين فرّان، مالك فخرو، عمر شابان، حسين عز الدين، سامي مرهج.

منتخب عُمان

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، إبراهيم الراجحي.

خط الدفاع: غانم الحبشي، ثاني الرشيدي، خالد الغطريفي، مصعب الشقصي، أحمد الخميسي، أمجد الحارثي، يوسف المالكي، علي البوسعيدي، محمود المشيفري، سعيد العلوي.

خط الوسط: جميل اليحمي، عبد الله عبد الغفور، عهد المشيخي، صلاح اليحيائي، حارب السعدي، عصام الصبحي، زاهر الأغبري، محمد الغافري، ناصر الرواحي، المنذر العلوي.

منتخب ليبيا

حراسة المرمى: مراد أبو بكر محمد، محمد عمر، أيمن عبد الله.

خط الدفاع: محمد الشتيوي، صبحي المبروك علي، علي المصراتي، أحمد حسين صالح، أحمد محمد رمضان، طلال فرحات، مهند المبروك، فضل منصور، سيف النصر سليم، يوسف الجبيلي.

خط الوسط: محمود الشلوي، مؤيد اللافِي، عبد المنعم عبد السلام، مروان المبروك، حسين حمد، أسامة مختار محمد.

خط الهجوم: إسماعيل تاجوري، عز الدين فرج، أحمد السلْوِي، موعاد سليم.

منتخب فلسطين

حراسة المرمى: عبد الهادي ياسين، مهدي عاصي، رامي حمادة.

خط الدفاع: وجدي محمد، علي ربيع، ياسر حامد، عميد السوافطة، مصعب البطاط، أحمد طه، مايكل ترمانيني، إميليو سابا، عميد محاجنة، عدي خُروب، حامد حمدان، محمود أبو وردة، حمزة حُسين.

خط الهجوم: تامر صيام، عدي الدباغ، محمد عبد الله، بدر موسى، خالد النبريص، زيد قنبر، مصطفى زيدان.

منتخب جيبوتي

حراسة المرمى: عمر محمد محمود، مختار يوسف سعيد، ليبان محمد سعيد.

خط الدفاع: محمد أحمد حسن، إدريس حومد بيله، أنسياني هوغو توكبا، أحمد زكريا عثمان، محمد علي كايره، وارساما إبراهيم عدن، يابي سياد إسمان، علي يوسف فارادا، عرفاتة إدريسو، إبراهيم إدريس محمد.

خط الوسط: عمر محمد داهر، كاهين عبدي داهر، وارساما حسن حسين، صادق عدن غاما، أحمد يوسف عمر.

خط الهجوم: عبد الشكور إبراهيم فرح، غابرييل دادزي، موسى أمود وايس، معاذ أمير محامد، عبد الله يوسف اليمي.