موعد مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب والقنوات الناقلة

قطر تستضيف كأس العرب في الفترة بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل (مواقع التواصل)
Published On 21/11/2025
آخر تحديث: 12:09 (توقيت مكة)

14 منتخبا عربيا تتنافس في الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العرب التي تقام بدولة قطر في الفترة بين 1 و18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتنضم المنتخبات السبعة إلى 9 منتخبات صاحبة الأعلى تصنيفا في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ليصبح عدد المنتخبات 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية الفيفا.

موعد مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب

وتلعب مباريات الملحق يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في دولة قطر:

  • الكويت ضد موريتانيا (المجموعة الثالثة): الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب جاسم بن حمد).
  • فلسطين ضد ليبيا (المجموعة الأولى): الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب حمد الكبير).
  • سوريا ضد جنوب السودان (المجموعة الأولى): الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب الغرافة).
  • البحرين ضد جيبوتي (المجموعة الرابعة): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب عبد الله بن خليفة).
  • عمان ضد الصومال (المجموعة الثانية): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب جاسم بن حمد).
  • اليمن ضد جزر القمر (المجموعة الثانية): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب حمد الكبير).
  • لبنان ضد السودان (المجموعة الرابعة): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب الغرافة).

قنوات البث المباشر الناقلة للملحق المؤهل إلى كأس العرب

  • شبكة قنوات "بي إن سبورتس"
  • قنوات الكاس القطرية
  • قناة أبو ظبي الرياضية
  • قنوات دبي الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.

نتائج قرعة كأس العرب على الشكل التالي:

المجموعة الأولى:

  • قطر
  • تونس
  • الفائز من مباراة سوريا ضد جنوب السودان
  • الفائز من مباراة فلسطين ضد ليبيا

المجموعة الثانية:

  • المغرب
  • السعودية
  • الفائز من مباراة عمان ضد الصومال
  • الفائز من مباراة اليمن ضد جزر القمر

المجموعة الثالثة:

  • مصر
  • الأردن
  • الإمارات
  • الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا

المجموعة الرابعة:

  • الجزائر
  • العراق
  • الفائز من مباراة البحرين ضد جيبوتي
  • الفائز من مباراة لبنان ضد السودان

نظام البطولة

تقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الثاني 2025، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول، ثم تقام الأدوار الإقصائية في البطولة.

