موعد مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب والقنوات الناقلة
Published On 21/11/2025|
آخر تحديث: 11:45 (توقيت مكة)
14 منتخبا عربيا تتنافس في الملحق المؤهل إلى بطولة كأس العرب والتي تقام بدولة قطر في الفترة بين 1 و18 الشهر المقبل.
وتنضم المنتخبات الـ7 إلى 9 منتخبات صاحبة الأعلى تصنيفا في الفيفا ليصبح عدد المنتخبات 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات تتنافس على التاج العربي في النسخة الثانية على التوالي التي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2الصومال يفوز على البحرين استعدادا لتصفيات كأس العرب
- list 2 of 2جلال القادري: منتخب تونس جاهز للمنافسة على كأس العرب
موعد مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العرب
وتلعب مباريات الملحق يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في دولة قطر:
- الكويت ضد موريتانيا (المجموعة الثالثة): الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب جاسم بن حمد).
- فلسطين ضد ليبيا (المجموعة الأولى): الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب حمد الكبير).
- سوريا ضد جنوب السودان (المجموعة الأولى): الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب الغرافة).
- البحرين ضد جيبوتي (المجموعة الرابعة): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب عبدالله بن خليفة).
- عمان ضد الصومال (المجموعة الثانية): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب جاسم بن حمد).
- اليمن ضد جزر القمر (المجموعة الثانية): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب حمد الكبير).
- لبنان ضد السودان (المجموعة الرابعة): الأربعاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني الساعة 19:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة (ملعب الغرافة).
قنوات البث المباشر الناقلة للملحق المؤهل إلى كأس العرب
- شبكة قنوات "بي إن سبورتس"
- قنوات الكاس القطرية.
- قناة أبو ظبي الرياضية
- قنوات دبي الرياضية
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة عبر التغطيات المباشرة لموقع الجزيرة نت.
نتائج قرعة كأس العرب على الشكل التالي:
المجموعة الأولى:
- قطر
- تونس
- الفائز من مباراة سوريا ضد جنوب السودان
- الفائز من مباراة فلسطين ضد ليبيا.
المجموعة الثانية:
- المغرب
- السعودية
- الفائز من مباراة عمان ضد الصومال
- الفائز من مباراة اليمن ضد جزر القمر.
المجموعة الثالثة:
- مصر
- الأردن
- الإمارات
- الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا.
المجموعة الرابعة:
- الجزائر
- العراق
- الفائز من مباراة البحرين ضد جيبوتي
- الفائز من مباراة لبنان ضد السودان.
نظام البطولة
تقام البطولة خلال الفترة بين 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الثاني 2025، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالدور الأول ثم تقام الأدوار الإقصائية بالبطولة.
إعلان
المصدر: الجزيرة