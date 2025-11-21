مباراة العراق‭ ‬بملحق كأس العالم.. فيفا يعلن الموعد والملعب والمنافس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة جدول مباريات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم في مارس/آذار المقبل، حيث ستلعب منتخبات العراق وبوليفيا وسورينام في مونتيري، بينما ستلعب منتخبات الكونغو الديمقراطية وكاليدونيا الجديدة وجاميكا في وادي الحجارة.

وتتنافس المنتخبات الستة على مقعدين في النهائيات في أميركا الشمالية، وسيستضيف ملعب وادي الحجارة مباراة قبل النهائي بين كاليدونيا الجديدة وجاميكا، وسيتأهل الفائز لملاقاة الكونغو الديمقراطية.

مباراة العراق‭ ‬بملحق كأس العالم

وسيحتضن ملعب "بي بي في إيه" في مونتيري مواجهة بوليفيا وسورينام في قبل النهائي الثاني، على أن يتأهل الفائز لمواجهة العراق.

وستقام مباراة قبل النهائي في 26 مارس/آذار في الساعة (23:00 بتوقيت غرينتش)، ويخوض العراق المباراة النهائية في الأول من أبريل/نيسان في الساعة السادسة صباحا بتوقيت بغداد (03:00 بتوقيت غرينتش).

ويضمن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة مشاهدة لقاءات مثيرة، في ظل سعي الفرق إلى حجز آخر المقاعد في أول بطولة كأس عالم تضم 48 فريقا والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل.

وقال المنظمون المحليون إن مباريات الملحق العالمي ستكون بمثابة اختبارات تشغيلية رئيسة، وستساعد في تجربة الخدمات اللوجستية والأمن وخطط تنقل المشجعين مع سلطات الولاية والبلدية.

4 مباريات في كأس العالم

وستستضيف مونتيري ووادي الحجارة 4 مباريات في كأس العالم في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وقال بيدرو إسكفيل رئيس اللجنة المنظمة في مونتيري أمس الخميس إن ملعب "بي بي في إيه" جاهز لاستضافة المباريات قبل الموعد المحدد بعد خضوعه للتجديدات، بما في ذلك أرضية جديدة ومقصورات مطورة لكبار الشخصيات.

وقال: "إذا كانت هناك مباراة في يناير (كانون الثاني)، يمكننا استضافتها بدون أي مشكلة".

وأضاف: "نعمل مع السلطات المحلية للتعامل مع هذه المباريات كتجربة للبروتوكولات والتنقل، وننسق بشكل وثيق مع الفيفا الذي يحرص على نجاح الحدث في المكسيك".