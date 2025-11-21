تشكيلة الأردن في كأس العرب 2025

أعلن المغربي جمال سلامي مدرب الأردن، المتأهل لأول مرة في تاريخه لكأس العالم، قائمة الفريق المقرر أن تنافس في كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وتقام البطولة بين الأول و18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل في الدوحة بمشاركة 16 فريقا.

وسيلعب منتخب الأردن في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، وتضم مصر والإمارات والفريق الفائز من مباراة الكويت ضد موريتانيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

تشكيلة الأردن بكأس العرب 2025

يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.

ويستأنف منتخب الأردن تحضيراته في عمان غدا السبت، في حين يتوجه الفريق إلى الدوحة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لخوض البطولة.