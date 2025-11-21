50 مساهمة تهديفية لبنزيمة مع الاتحاد السعودي

وصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع فريقه الاتحاد، في الفوز على ضيفه الرياض 2-1، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة للدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن).

وسجل بنزيمة الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، هدف السبق لفريقه برأسية بعد عرضية من مواطنه موسى ديابي (24) قبل أن يضيف محمد الخبيري الثاني بالخطأ في مرماه (42).

وعلى الرغم من طرد ديابي (73) وتسجيل السنغالي مامادو سيلا هدف تقليص الفارق (77)، حافظ الاتحاد على تقدّمه حتى صافرة النهاية محققا فوزه الرابع في الدوري، ورافعا رصيده إلى 14 نقطة، بفارق 10 نقاط مؤقتا عن النصر المتصدر الذي يلعب مع الخليج الأحد.

بهدفه الأخير، وصل بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني السابق، إلى المساهمة التهديفية رقم 50 مع الاتحاد في 56 مباراة ضمن الدوري.

سجل الفرنسي البالغ 37 عاما 34 هدفا، إلى جانب 16 تمريرة حاسمة، ليصبح خامس لاعب ينجح في تحقيق هذا الرقم مع "النمور"، وفقا لحساب "دوري روشن" على منصة إكس.

من كل الزوايا 🎥

من البداية إلى النهاية… كريم بنزيما هو الطريق والطريقة ⚽️#الاتحاد_الرياض pic.twitter.com/ZuG7Vqb4QP — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) November 21, 2025

وعلى الرغم من غيابه عن بعض المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، يلعب بنزيمة دورا مهما في هجوم الاتحاد، إذ سجل 6 أهداف في 10 مباريات ضمن مختلف المسابقات.

وكان لاعب ليل السابق أنهى الموسم الماضي مسجّلا 21 هدفا في الدوري الذي توّج الاتحاد بلقبه.

ويلعب الاتحاد قبل توقّف الدوري لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب، مباراتين مع مضيفه الدحيل القطري الاثنين في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والشباب في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في ربع نهائي مسابقة كأس السعودية.