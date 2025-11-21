رابطة البريميرليغ تعلن مواعيد الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، اليوم الجمعة، أن موسم 2027/2026 من المسابقة سيبدأ في 22 أغسطس/آب 2026.، ويستمر حتى 30 مايو/أيار 2027، وقبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت الرابطة في بيان: "تم تأكيد مواعيد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2027/2026، إذ تبدأ الجولة الافتتاحية السبت 22 أغسطس/آب".

وأضاف البيان: "وستقام مباريات الجولة النهائية الأحد 30 مايو/أيار 2027، حيث ستنطلق المباريات جميعها في وقت واحد كالمعتاد".

وتابع: "مع ازدياد ازدحام جدول مباريات كرة القدم العالمية، تبقى سلامة اللاعبين أولوية للدوري الإنجليزي الممتاز. نتيجة لذلك، سيبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز متأخرا بأسبوع واحد في الموسم المقبل، وهذا يتيح 89 يوما خالية من المباريات قبل نهاية الموسم الحالي و33 يوما من نهائي كأس العالم".

مواعيد الموسم الجديد للدوري الإنجليزي

وتتضمن المسابقة الـ33 جولة في مطلع الأسبوع، و5 جولات منتصف الأسبوع، وتبدأ بعد أسبوع من الموعد المعتاد للسماح بفترة تعاف عقب كأس العالم الموسعة التي تنتهي في 19 يوليو/تموز المقبل.

وخلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة، لن تقام جولتان من المباريات في غضون 60 ساعة، وهذا يتماشى مع الالتزامات التي تم التعهد بها للأندية لمعالجة ازدحام جدول المباريات في هذه الفترة ضمن التقويم الدولي الموسع.

من ناحية أخرى، صدّقت أندية الدوري الإنجليزي، على الانتقال إلى نظام جديد للعب المالي النظيف يعتمد على تكاليف الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وبموجب هذا النظام، سيتم تقييد إنفاق الأندية فيما يتعلق برواتب اللاعبين وتكاليف الفريق، بنسبة 85% من إيرادات كرة القدم، إضافة إلى صافي الربح أو الخسارة من انتقالات اللاعبين.

كما يمنح النظام الأندية هامشا إضافيا يصل إلى 30%، يمكن استخدامه على مدار عدة مواسم لتجاوز نسبة الـ85%.