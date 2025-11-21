الهلال السوداني يهزم مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا
سجل القائد البديل محمد عبد الرحمن هدف الفوز للهلال السوداني على ضيفه مولودية الجزائر 2-1 في افتتاح مباريات الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في كيغالي اليوم الجمعة.
وافتتح الهلال ثنائيته في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة مباشرة من عبد الرؤوف يعقوب (روفا) بعد تمريرة عرضية رائعة من جان كلود.
عبدالرازق عبدالرؤوف عمر يفتتح التسجيل للهلال أمام مولودية الجزائر
وأدرك المولودية التعادل في الدقيقة 53 بهدف عكسي إثر تمريرة عرضية من أسامة بن حوى ارتطمت بصدر محمد أحمد إرنق (كرشوم) مدافع الهلال لتسكن شباك زميله الحارس فريد.
مولودية الجزائر يدرك التعادل بهدف جاء من نيرانٍ صديقة! 🔥⚽️
ومنح عبد الرحمن غربال التقدم للهلال في الدقيقة 74 عندما تلقى تمريرة عرضية حولها بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.
محمد عبد الرحمن "غربال" يضيف الهدف الثاني للهلال
وبهذه النتيجة تصدر الهلال المجموعة الثالثة بثلاث نقاط قبل أن يستضيف ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي فريق سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية السبت.
وتلقى المولودية ضربة موجعة على ملعب أماهورو في عاصمة رواندا بإصابة المدافع أيوب غزالة ليشارك بدلا منه مروان خليف.