إنييستا يشتري فريقا إسرائيليا هوجم بسبب غزة

تم تغيير اسم فريق إسرائيل-بريمير تيك إلى ‭)‬إن إس إن‭(‬ للدراجات بعد استحواذ شركة الرياضة والترفيه "نيفر ساي نيفر" عليه، وهي الشركة التي شارك في تأسيسها نجم برشلونة وإسبانيا السابق أندريس إنييستا.

وواجه الفريق الإسرائيلي سلسلة من الاحتجاجات خلال مشاركته في السباقات هذا العام، في حين أعلنت شركة بريمير تيك انسحابها لأنها الراعي المشارك الرئيسي للفريق في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الفريق في بيان، إنه دخل في شراكة مع ستونويغ، وهي منصة استثمار سويسرية في جنيف، وستُسجل العلامة التجارية الجديدة كشركة سويسرية تعمل أساسا من برشلونة وجيرونا.

وأضاف البيان "سيجتمع فريق (إن إس إن) للدراجات وفريق تطوير المواهب الأسبوع المقبل في معسكر الإعداد للموسم، وسيزيح الفريق الستار عن هويته الجديدة وبرنامج السباقات في الأسابيع المقبلة".

واستُبعد فريق إسرائيل-بريمير تيك من سباق إميليا في سبتمبر/أيلول بسبب مخاوف السلامة العامة بعد احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين ضد حرب إسرائيل في غزة في سباق إسبانيا.

وأزال الفريق اسمه الكامل من قمصان متسابقيه في سباق إسبانيا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال الفريق إنه سيغير علامته التجارية قبل موسم 2026، متخليا عن هويته الإسرائيلية الحالية بعد أكثر من عقد.