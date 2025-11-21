أبرز اللاعبين الغائبين عن كأس العالم 2026

رغم الزيادة التاريخية في عدد المنتخبات في كأس العالم 2026، فإن عددا من أبرز نجوم الساحرة المستديرة لن يكونوا حاضرين على أكبر مسرح كروي الصيف المقبل.

وتأهل 42 منتخبا من أصل 48 إلى المونديال الأميركي، وكانت هناك مفاجآت صادمة وأخبار قاسية لمنتخبات كانت تتطلع للظهور، وأخرى انهارت في الأمتار الأخيرة وحرمت جماهيرها من رؤية نجومها وسط الأضواء العالمية.

ومع أنّ المونديال يبقى الحدث الكروي الذي لا يُفوَّت، إلا أن عددا من اللاعبين الذين يصنعون الفارق أسبوعيا مع أنديتهم سيقضون الصيف المقبل أمام الشاشات بدل أن يكونوا على العشب الأخضر.

أبرز الغائبين عن المونديال المقبل

المجري دومينيك سوبوسلاي

كانت المجر قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الملحق، لكن الانهيار أمام أيرلندا في اللحظات الحاسمة أطاح بكل شيء. لعب سوبوسلاي مباراة قوية وارتدى شارة القيادة، لكن هدفَي تروي باروت في آخر 10 دقائق منحا الأيرلنديين الانتصار وبطاقة التأهل للملحق.

وهكذا، سيكون نجم ليفربول أحد أبرز الغائبين عن المونديال، مع استمرار غياب المجر عن كأس العالم منذ 1986.

السلوفيني بنيامين سيسكو

على الرغم من تألقه مع مانشستر يونايتد، لم يتمكن سيسكو من قيادة سلوفينيا إلى المونديال. خسارتهم 2-0 أمام كوسوفو في الجولة قبل الأخيرة أنهت كل الآمال.

ولا يزال أمام المهاجم الشاب الكثير من الفرص مستقبلا، لكنه لم يثبت بعد أنه "القائد الهجومي" الذي يمكنه مساعدة منتخب بلاده للوصول إلى كأس العالم.

الكاميروني براين مبيومو

حصلت الكاميرون على فرصة أخرى عبر الملحق، لكن الهزيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية أغلقت الباب نهائيا.

مبيومو، الذي شارك في 3 مباريات بكأس العالم 2022، لن يشارك هذه المرة رغم وجوده في أفضل مستوياته مع ناديه، وغيابه يعد خيبة جديدة لـ"الأسود غير المروّضة" وخسارة لمهاجم موهوب كان جاهزا لترك بصمة كبيرة.

الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا

بعد يورو تاريخي وأداء ساحر في دوري أبطال أوروبا، كان الجميع ينتظر رؤية نجم جورجيا على مسرح كأس العالم.

إعلان

لكن الواقع كان قاسيا، إسبانيا في الصدارة، وتركيا تهزم جورجيا مرتين وتحرمها من أي فرصة، وكفاراتسخيليا يغيب عن بطولة كان بإمكانه أن يكون أحد أبرز لاعبيها.

الصربي دوسان فلاهوفيتش

الفريق الذي يضم فلاهوفيتش وميليفويتش سافيتش وتاديتش وميتروفيتش.. خارج كأس العالم. وهذه الكوكبة من النجوم والهدافين سجلوا 9 أهداف فقط في 8 مباريات نسفت حلم صربيا.

وحتى تغيير المدرب لم يسعف رفقاء فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، ليتأكد غياب واحد من أفضل المهاجمين الأوروبيين في السنوات الأخيرة.

النيجيري فيكتور أوسيمهن

تغييرات في الأجهزة الفنية، فوضى إدارية، مقاطعات، ثم النهاية الصادمة بالخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

أوسيمهن هداف غلطة سراي وأفضل مهاجم أفريقي في السنوات الأخيرة، سيغيب عن كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. وسيكون عمره 31 عامًا عند مونديال 2030 وقد يكون ذلك آخر فرصة حقيقية له.

الغيني سيرهو جيراسي

متألق في الدوري الألماني ودوري الأبطال، لكنه غير قادر على التكرار مع منتخب بلاده. غينيا أنهت مجموعتها في المركز الرابع بـ15 نقطة. غير أن جيراسي لم يسجل أي هدف في التصفيات، في واحدة من أكثر قصص الصوم التهديفي غرابة.