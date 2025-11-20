9 مباريات في شهر.. مواجهات مصيرية تنتظر برشلونة قبل نهاية 2025

يستعد برشلونة لخوض واحدة من أصعب فترات الموسم الكروي الحالي، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل بالتزامن مع انتهاء فترة التوقف الدولي الثالثة.

وتنتظر برشلونة 9 مباريات قبل إجازة أعياد الميلاد، وقد تحدد نتائجها مصير الموسم الذي يدافع فيه النادي الكتالوني عن جميع ألقابه المحلية، بالإضافة إلى سعيه الحثيث للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

مواجهات مصيرية تنتظر برشلونة قبل نهاية 2025

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنه ورغم نجاح برشلونة في تقليص الفارق مع غريمه ريال مدريد إلى 3 نقاط قبل التوقف الدولي، فإن جدول مبارياته القادمة "لا يمنح الفريق أي هدنة أو راحة".

وأضافت "سيكون على الفريق الكتالوني الحفاظ على النسق التصاعدي الذي أظهره في ملعب بالايدوس (فاز على سيلتا فيغو 4-2) حتى لا يتعثر مجددا ويعقد موسمه أكثر".

ففي أقل من شهر، سيخوض برشلونة 9 مباريات في جميع البطولات، 6 منها في الدوري الإسباني واثنتان في دوري الأبطال وواحدة في الدور الأول من كأس الملك.

ويعود برشلونة من فترة التوقف الدولي بمواجهة شديدة الصعوبة ضد أتلتيك بلباو، وبعدها بأيام قليلة سيسافر الفريق إلى العاصمة البريطانية لندن لمواجهة تشلسي في البطولة الأوروبية العريقة.

وعلّقت الصحيفة على تلك المباراة بالتحديد بالقول "يهدف برشلونة إلى إنهاء المرحلة بين الثمانية الأوائل والفوز في ستامفورد بريدج لن يكون سهلا أبدا".

وبعد ذلك التحدي الكبير سيكون الاختبار التالي أقل صعوبة بالنسبة لبرشلونة الذي يستضيف ديبورتيفو ألافيس في كامب نو، ليختتم شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

أما ديسمبر/كانون الأول فسيكون شهرا قد يحدد مصير موسم برشلونة في الدوري، وفيه سيخوض مباريات شديدة التعقيد تتطلب منه أفضل مستوى، أمام أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس وبينهما تأتي مواجهة أخرى في دوري الأبطال، ثم مواجهة أوساسونا وفياريال، وبينهما مباراة في كأس الملك.

وتاليا المباريات التسع القادمة لبرشلونة قبل نهاية عام 2025:

برشلونة – أتلتيك بلباو يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الجولة 13 من الليغا). تشلسي – برشلونة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الجولة 5 من مرحلة الدوري لدوري الأبطال). برشلونة – ديبورتيفو ألافيس يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (الجولة 14 من الليغا). برشلونة – أتلتيكو مدريد يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 2025 (مقدمة من الجولة 19 من الليغا). ريال بيتيس – برشلونة يوم 6 ديسمبر/كانون الأول 2025 (الجولة 15 من الليغا). برشلونة – أينتراخت فرانكفورت يوم 9 ديسمبر/كانون الأول 2025 (الجولة 6 من مرحلة الدوري لدوري الأبطال). برشلونة – أوساسونا يوم 13 ديسمبر/كانون الأول 2025 (الجولة 16 من الليغا). مباراة لبرشلونة في الدور الأول لكأس الملك لم يحدد المنافس بعد (أحد يومي 17 أو 18 ديسمبر/كانون الأول 2025). فياريال – برشلونة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 (الجولة 17 من الليغا).

تطورات إيجابية

في الأثناء تلقى برشلونة أخبارا رائعة بعودة معظم لاعبيه المصابين وفي مقدمتهم خوان غارسيا ورافينيا، فيما يأمل المدرب هانسي فليك أن يستعيد بعض اللاعبين أفضل مستوياتهم مثل جول كوندي وأليخاندرو بالدي.

وأتمت آس "سيحتاج برشلونة إلى الجميع لكي يصل إلى عطلة عيد الميلاد وهو لا يزال منافسا في كل البطولات".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة بفارق 3 عن ريال مدريد المتصدر، فيما يحتل المركز الـ11 في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال برصيد 7 نقطة من 4 مباريات.