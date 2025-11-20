أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو -المتخصص في انتقالات اللاعبين- أن العديد من الأندية الأوروبية أبدت اهتماما في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (لاعب سانتوس) الذي ينتهي عقده الحالي يوم 31 ديسمبر/كانون الثاني المقبل.

وسيصبح نيمار لاعبا حرا في يناير/كانون الثاني 2026، وقد بدأت الأندية المهتمة بالحصول على خدماته بالتواصل المبكر مع محيط اللاعب لمعرفة خططه المستقبلية.

ويولي نيمار (33 عاما) حاليا لإنقاذ فريقه من شبح الهبوط، فبعد فوزه الأخير على بالميراس الأحد الماضي، ودّع منطقة الخطر بفارق نقطة واحدة قبل 5 مباريات من نهاية الموسم، وبكل الأحوال قد يفكر اللاعب بالرحيل مع نهاية عقده.

وقال الصحفي "نيمار يحاول الآن مساعدة سانتوس على تجنب الهبوط ويريد التركيز معه بنسبة 100%، لكن لا ننسَ أنه قد يتاح في النهاية كلاعب حر مع فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية".

وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد أي مفاوضات متقدمة، لكن بعض الاتصالات بدأت لمعرفة وضع نيمار، عندما يكون لاعبا بحجمه متاحا في السوق فهو بالتأكيد فرصة".

وفي ظل هذه التطورات تساءلت صحيفة "ذا صن" البريطانية ما إذا كان الأوان قد فات لظهور نيمار في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بمسيرته الكروية، من عدمه.

5 وجهات محتملة بالدوري الإنجليزي قد تُعيد نيمار لأوروبا

واستعرضت الصحيفة 5 وجهات محتملة لنيمار في "البريميرليغ" إذا ما قرر الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للمشاركة مع منتخب البرازيل في نهائيات كأس العالم القادمة.

الوجهات المحتملة لنيمار بالدوري الإنجليزي:

تشلسي

ارتبط اسم نيمار بفريق "البلوز" منذ فترة طويلة، وكان أحد الأندية التي حاولت بقوة ضمه عام 2010، كما ظهر اسمه مرة أخرى كهدف محتمل صيف 2022.

ورغم أن نيمار أكبر بـ10 سنوات تقريبا مما يناسب سياسة تشلسي الحالية في التعاقد مع اللاعبين الشباب، لكن النادي اعتاد في الوقت نفسه على إنفاق مبالغ ضخمة على النجوم، ومع الإصابات المتكررة التي تضرب كول بالمر يبدو أن النادي اللندني يعد خيارا رائعا لنجم السيليساو في ظل وجود العديد من المواطنين فيه مثل إستيفاو ويليان وجواو بيدرو وأندريه سانتوس.

مانشستر يونايتد

لم تترد إدارة "الشياطين الحمر" في التعاقد مع أسماء لامعة في الماضي القريب، وآخرهم كان كريستيانو رونالدو عام 2021، وإلى جانب وجود مجموعة من اللاعبين البرازيليين -مثل ماثيوس كونيا وكاسيميرو- قد يشجع نيمار على الانضمام للفريق.

وفي المقابل ترى الصحيفة أن راتبه الضخم قد يمثّل مشكلة لإدارة النادي التي ستلجأ إلى تعويض ذلك من خلال استغلال القيمة التجارية والتسويقية والجماهيرية التي يتمتع بها نيمار.

مانشستر سيتي

إذا كان هناك مدرب باستطاعته مساعدة نيمار على استعادة مستواه الفني وتطوير حالته البدنية، فبالتأكيد هو بيب غوارديولا.

وفي الواقع فإن إدارة السيتي لا تخشى من التعاقد مع لاعبين أواسط الثلاثينيات، وإعادة الألماني إلكاي غوندوغان من برشلونة صيف 2024 أكبر دليل على ذلك.

ويضم السيتي العديد من اللاعبين المهاريين القادرين على دعم نيمار ومساعدته على إخراج أفضل ما لديه حسب "الصن".

ليفربول

في ظل عجز المدرب الهولندي آرني سلوت عن توظيف نجوم الهجوم المتعددين بكفاءة، قد يكون نيمار خيارا "مختلفا" لإعادة الحيوية للفريق، ولن تمانع الإدارة التعاقد مع لاعب مجاني بعد إنفاقها القياسي في الانتقالات الصيفية الماضية.

نيوكاسل يونايتد

مع وجود برونو غيماريش وجويلينتون، سيشعر نيمار بأنه بين أصدقائه في سانت جيمس بارك، وكل شيء هناك سيكون مثاليا بالنسبة له باستثناء الطقس.

وتخطط إدارة نيوكاسل منذ فترة للتعاقد مع نجم عالمي، وقد يجد الملاك السعوديون ضالتهم في نيمار، لكن ضعف اللاعب في الضغط وتقديم المساندة الدفاعية التي يعتمد عليها أسلوب المدرب إيدي هاو قد يعيق ذلك.